Pani Frattau a Parigi: un sapore di inclusione e riscatto.

Sardegna

Il profumo inebriante del Pani Frattau, un’antica ricetta sarda, si diffonderà presto nelle prestigiose sedi parigine dell’UNESCO, incarnando un’esperienza culinaria ben più profonda di una semplice dimostrazione gastronomica.
La Cooperativa “Buoni e Cattivi”, ambasciatrice di un modello sociale innovativo, porterà a Parigi un esempio concreto di come l’inclusione lavorativa e l’etica nella ristorazione possano convergere per generare eccellenza e riscatto personale.
L’evento si colloca nel contesto della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità, un riconoscimento che celebrerebbe non solo la ricchezza dei sapori e delle tradizioni regionali, ma anche i valori umani e sociali che la sottendono.
La cooperativa, attiva dal 2010, rappresenta un faro di speranza per oltre 267 individui, tra cui persone con disabilità, madri vulnerabili e giovani provenienti da percorsi di assistenza sociale o giudiziaria.
Un ecosistema di opportunità che si traduce nella gestione di tre ristoranti, un bar, una pizzeria, un rifugio nel cuore dell’Oasi WWF del Cervo e della Luna, e un’offerta di alloggi, creando occupazione per 65 giovani lavoratori.

“Cucinare a Parigi, rappresentando l’Italia, è un onore e una responsabilità che ci riempie di orgoglio”, afferma Giuditta Cavallini, Presidente della Cooperativa.
“Portiamo con noi la passione, la competenza e la bellezza di chi ogni giorno dimostra che l’inclusione non è mera carità, ma una potente forza motrice per l’eccellenza.
” La cooperativa intende decostruire le narrazioni comuni sulla disabilità e sulla marginalizzazione, svelando il potenziale inespresso di persone che, grazie a opportunità mirate, possono raggiungere livelli di professionalità e creatività inaspettati.
A guidare la brigata culinaria, in questo importante viaggio, sarà Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna, una realtà storica che sostiene la cooperativa e da vent’anni offre accoglienza, cura e un futuro a bambini, ragazzi, donne e uomini in difficoltà.

“Questo traguardo, di portare Pani Frattau a Parigi, era impensabile solo pochi anni fa,” dichiara Bressanello, sottolineando il percorso di crescita e maturazione dell’iniziativa.

“Rappresentiamo un tassello importante del tessuto sociale italiano, proponendo una ricetta di lavoro e di comunità basata sull’unione delle forze, la partecipazione attiva e il valore della diversità.
” La cooperativa si propone di dimostrare come il cibo possa essere un potente strumento di coesione sociale, capace di abbattere le barriere, creare connessioni e promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco.

L’esperienza a Parigi non è soltanto un’occasione per esaltare la cucina sarda, ma un manifesto di un approccio innovativo al lavoro e all’inclusione, un esempio concreto di come la società possa crescere e prosperare valorizzando ogni singolo individuo.

