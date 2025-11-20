Pecorino Romano: Governo in campo per salvaguardare un’eccellenza italiana.

La salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane rappresenta un imperativo strategico, e la filiera del Pecorino Romano, in questo contesto, merita un’attenzione particolare, soprattutto di fronte a sfide contingenti che ne minacciano la stabilità.

Il governo italiano, con la mia persona in prima linea, ha attivato canali diplomatici di alto livello, sollecitando il Commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, ad agire concretamente per l’azzeramento dei dazi imposti dagli Stati Uniti sui nostri prodotti agroalimentari di punta, dove il Pecorino Romano occupa un posto di primaria importanza.

Questa azione si affianca a un sostegno diretto e tangibile alla filiera produttiva, come evidenziato durante l’incontro odierno al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la Presidente della Giunta Regionale della Sardegna, Alessandra Todde, e il Presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano Dop, Gianni Maoddi.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per concordare un approccio sinergico, in cui ciascun ente contribuisce, nell’ambito delle proprie competenze, a rafforzare la filiera e a contrastare le tensioni del mercato.

La produzione del Pecorino Romano Dop, un tesoro gastronomico intrinsecamente legato all’identità sarda, è infatti sottoposta a pressioni dovute a fattori economici globali e a dinamiche commerciali complesse.

La resilienza della filiera richiede un intervento coordinato, che comprenda non solo azioni di lobbying a livello internazionale, ma anche misure concrete di supporto alla produzione e alla commercializzazione.

In tale prospettiva, il Ministero dell’Agricoltura ha già pianificato l’impiego di risorse provenienti dal fondo per gli indigenti per l’acquisto diretto di Pecorino Romano, un segnale forte di sostegno al settore e un contributo immediato per alleviare le difficoltà economiche affrontate dai produttori.

Tale iniziativa si inserisce in una visione più ampia, volta a valorizzare l’intera filiera, dalla stalla alla tavola, promuovendo pratiche sostenibili e incentivando l’innovazione.

L’impegno del governo non si limita a interventi emergenziali, ma mira a costruire un futuro solido per la produzione del Pecorino Romano, preservandone la qualità, la tradizione e il legame con il territorio sardo.

La salvaguardia di questa eccellenza è un investimento nel patrimonio culturale e gastronomico italiano, un baluardo contro la standardizzazione dei gusti e un veicolo di promozione dell’immagine “Made in Italy” nel mondo.