Piero Ditrizio: L’Arte Sarda della Pasticceria Riscoperta

Piero Ditrizio: L’Arte della Pasticceria Sarda Riscoperta e RiconquistataLa pasticceria sarda si arricchisce di un nuovo astro nascente: Piero Ditrizio.

Con l’ambito riconoscimento delle Tre Torte assegnato dal Gambero Rosso, l’isola si conferma un territorio di eccellenza nel panorama dolciario italiano.

Il locale di Ditrizio, fiore all’occhiello della pasticceria cagliaritana, si è guadagnato un posto d’onore tra le migliori 35 pasticcerie del paese.

Originario di Barletta, Ditrizio, 37 anni, incarna la tradizione del mestiere d’arte.

Figlio d’arte, ha ereditato la passione e la dedizione che hanno segnato il percorso del padre, Domenico.

La consacrazione come Pasticcere Emergente nel 2021 è stata il preludio a un successo continuo, culminato nell’attuale riconoscimento.

La sua pasticceria, aperta nel 2020 a Cagliari, città che ama profondamente, è una realtà dinamica e affiatata, frutto della collaborazione con la moglie Valentina Fais, sarda di nascita, e di una squadra di professionisti appassionati.

La filosofia di Ditrizio si fonda su una ricerca costante della qualità e dell’innovazione.

I suoi dolci, tra cui spiccano veneziane e maritozzi personalizzati, offrono un’esperienza gustativa unica.

Le varianti classiche alla panna e tiramisù convivono con la “new entry” oro nero, un omaggio al cioccolato e alla panna aromatizzata al cacao, entrambi realizzati con tecniche di lievitazione naturale e ingredienti di prim’ordine.

La scelta dei prodotti non è dettata dall’estro del pasticcere, ma dal feedback dei clienti.

La carta dei dolci, un tripudio di colori e profumi, offre una vasta gamma di proposte, dai classici sacher, arachide e caramello, ai bignè in crosta, un vero e proprio caleidoscopio di sapori.

Accanto ai dolci, spicca l’offerta di snack salati, come la pizzetta sfoglia, un omaggio alle origini pugliesi del pasticcere, reinterpretata con farciture innovative.

Nel 2023, l’apertura del Ditrizio Lab, un secondo punto vendita con laboratorio a vista, ha ulteriormente ampliato l’offerta e permesso di creare un contatto più diretto con i clienti.

Il legame con le radici è un elemento imprescindibile nell’identità professionale di Ditrizio.

Fin da bambino, affascinato dagli aromi inebrianti e dalla maestria del padre, ha iniziato a frequentare il laboratorio di famiglia.

Da una iniziale riluttanza, è nata una passione profonda, un richiamo irresistibile che lo ha portato a seguire le orme paterne.

Il percorso formativo di Ditrizio è costellato di esperienze internazionali.

Dopo Barletta, ha frequentato scuole prestigiose, come la Boscolo Etoile Academy a Tuscania, dove ha conseguito il titolo di Executive Pastrychef e ha conosciuto Valentina.

Le esperienze all’estero, a Lione, Londra, Singapore, hanno ampliato il suo bagaglio tecnico e culturale, permettendogli di assimilare tecniche e tradizioni diverse.

La vetrina di Ditrizio è un viaggio sensoriale alla scoperta dei classici della pasticceria nazionale e internazionale, reinterpretati con una visione contemporanea e un’attenzione particolare alla qualità delle materie prime, privilegiando prodotti a “chilometro zero”.

L’omaggio alle tradizioni è un tratto distintivo del suo lavoro.

Ogni terra che lo ha ospitato ha lasciato un segno indelebile, un dolce rappresentativo di ogni luogo.

Accanto ai classici maritozzo romano, cannolo siciliano, pastiera napoletana, babà, Piero Ditrizio ha riproposto con eleganza e cura i dolci francesi come il Paris Brest e il Pain au chocolat.

Il tronchetto di Natale, ereditato dall’esperienza a Singapore, e i pasticciotti leccesi, un omaggio al padre e alle sue origini pugliesi, completano l’offerta.

La storia professionale di Ditrizio nasce dalla passione per quelle meraviglie di pasta e crema osservate da bambino nella pasticceria di famiglia a Barletta, un ricordo che lo guida e lo ispira ogni giorno.