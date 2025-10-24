Riso Passiu: 50 Anni di Gusto, Tradizione e Innovazione dal Campidano

Riso Passiu: Cinquant’anni di storia, tradizione e innovazione nel cuore del CampidanoIl 1975 segna l’inizio di un percorso agricolo che, in cinquant’anni, si è trasformato in una realtà aziendale di rilievo: Riso Passiu.

Un traguardo celebrato con il lancio di due nuove varietà, Riso Sushi e Arborio, espressioni di un’evoluzione costante che affonda le radici nella terra oristanese.

Lungi dall’essere un semplice ampliamento di gamma, queste nuove proposte incarnano la filosofia aziendale: coniugare la profondità delle conoscenze tramandate con uno sguardo proiettato verso le esigenze di un mercato in continua trasformazione.

Il Riso Sushi si distingue per le sue caratteristiche uniche.

Un chicco rotondo e perlato, frutto di una selezione meticolosa, che sprigiona una consistenza morbida e compatta al cuore dopo la cottura.

Questa qualità lo rende particolarmente adatto a esaltare i sapori della cucina giapponese, dal sushi artigianale alle rivisitazioni mediterranee, offrendo un’esperienza culinaria ricercata e versatile.

Parallelamente, Riso Passiu reinterpreta l’Arborio, varietà storica e imprescindibile della tradizione risicola italiana, conferendogli una sua personale identità, frutto di una cura artigianale e di una profonda conoscenza del territorio.

La presentazione ufficiale, unitamente alla degustazione guidata, si svolgerà a Oristano il 25, 26 e 27 ottobre presso Palazzo Arcais, nell’ambito di “Viaggio nel Gusto”, evento promosso da Confcommercio nell’ambito del progetto “Sa Mesa Nostra”.

Tre chef di talento – Fabio Vacca, Riccardo Porceddu e Antonio Sanna – accompagneranno il pubblico alla scoperta di queste eccellenze gastronomiche, svelandone i segreti e le potenzialità in cucina.

La storia di Riso Passiu è un racconto di resilienza e di continuità generazionale.

L’agricoltore Genesio Passiu, con le sue prime semine nel Campidano, ha gettato le basi di un’azienda che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, preservando al contempo l’autenticità delle proprie origini.

La successione, affidata al figlio Felice e ai fratelli Andrea e Paolo, ha visto l’integrazione di nuove competenze e l’adozione di pratiche agricole innovative, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse locali.

Il riconoscimento di “Top Italian Food” da parte de “Gambero Rosso” nel 2022, con le varietà Carnaroli Classico, Aromatico Gange e Vialone Nano Classico, testimonia la qualità superiore dei prodotti Riso Passiu e lo pone al fianco delle più prestigiose realtà risicole italiane, unica azienda sarda a raggiungere questo traguardo.

“Abbiamo imparato molto dalle aziende del nord Italia, storici protagonisti in questo settore,” afferma Felice Passiu.

“Il Campidano condivide alcune caratteristiche con la pianura padana, ma noi vantiamo un valore aggiunto: un clima mite, un sole generoso e una straordinaria biodiversità che conferiscono alle nostre produzioni un sapore unico e inimitabile, espressione autentica della Sardegna.

” La ricerca di terreni e sementi di pregio, la cura artigianale delle diverse varietà, la passione per la qualità: questi sono gli ingredienti che rendono Riso Passiu un’eccellenza gastronomica da scoprire e apprezzare.