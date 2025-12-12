Riso Passiu: 50 anni e 3 Top Italian Food, un’eccellenza sarda

Nel 2025, l’azienda oristanese Riso Passiu celebra un traguardo significativo, non solo per il cinquantesimo anniversario di attività, ma anche per il prestigioso riconoscimento di tre bollini Top Italian Food del Gambero Rosso.

Un risultato che consacra l’azienda come eccellenza nel panorama risicolo italiano, testimoniando l’impegno costante nella valorizzazione di un prodotto autenticamente sardo.

Riso Passiu si distingue come l’unica realtà in Sardegna a ottenere questo apprezzamento, un primato che ne sottolinea l’unicità e la capacità di coniugare tradizione e innovazione.

La guida Top Italian Food, punto di riferimento per gli amanti della gastronomia di qualità, conferma il valore del Carnaroli Classico, dell’Aromatico Gange e del Vialone Nano Classico, varietà che rappresentano l’apice della produzione risicola oristanese.

Il Carnaroli Classico, con il suo bollino Top Italian Food da ormai quattro anni, incarna l’eccellenza della varietà.

L’azienda Passiu, custode di un patrimonio agricolo inestimabile, è l’unica in Sardegna a coltivare questa varietà classica, un privilegio concesso dall’Ente Nazionale Risi, che ne certifica l’autenticità e la purezza genetica.

La scelta di coltivare il Carnaroli Classico non è casuale, ma riflette una filosofia aziendale improntata alla ricerca della qualità intrinseca, un ritorno alle origini e alla salvaguardia di un seme prezioso.

Il Vialone Nano Classico, introdotto in Sardegna da Riso Passiu solo cinque anni fa, ottiene per il secondo anno consecutivo il riconoscimento del Gambero Rosso, testimoniando la lungimiranza dell’azienda nell’adottare varietà innovative, capaci di arricchire il panorama risicolo sardo.

Ma è l’Aromatico Gange a rappresentare una vera peculiarità.

Originario dell’estremo oriente, questo riso aromatico è stato registrato per primo in Italia e si distingue per la sua intensa fragranza, che evoca le note esotiche del Basmati indiano.

La coltivazione in Sardegna, iniziata oltre dieci anni fa, è un’operazione delicata che richiede cura e competenza per preservarne le caratteristiche organolettiche uniche.

L’inserimento per il terzo anno consecutivo nella guida Top Italian Food ne conferma il valore distintivo e l’impegno di Riso Passiu nel preservare questa varietà rara e pregiata.

Felice Passiu, anima e cuore dell’azienda, esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso di crescita, sottolineando come il successo sia il risultato di un lavoro di squadra e di una condivisione di valori.

Lo sguardo è rivolto al futuro, con l’obiettivo di consolidare la posizione di Riso Passiu come ambasciatore dell’eccellenza risicola sarda, proiettandosi verso nuove sfide e opportunità, sempre fedele alla propria identità e al proprio legame con il territorio.

Il futuro si preannuncia ricco di promesse, con la volontà di continuare a coltivare la passione e a diffondere la cultura del riso sardo nel mondo.