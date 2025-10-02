Saboris Antigus 2025: Sapori, Storie e Tradizioni dal Cuore della Sardegna

Saboris Antigus 2025: Un Viaggio Gastronomico e Culturale nel Cuore della Trexenta e del SarcidanoDal 26 ottobre al 21 dicembre, la dodicesima edizione di Saboris Antigus si dispiegherà attraverso nove comuni della Trexenta e del Sarcidano, in un percorso itinerante che celebra l’identità culturale e gastronomica di un territorio ricco di storia e tradizioni.

Promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, con il supporto della Regione Sardegna, la manifestazione si configura come un progetto di promozione territoriale integrata, volto a rafforzare l’attrattività turistica e a preservare il patrimonio immateriale locale.

L’edizione 2025, dal titolo evocativo “I sapori dell’accoglienza: mani, luoghi, volti – Il lato umano del cibo”, pone al centro l’elemento umano, spostando l’attenzione dalla mera degustazione dei prodotti tipici alla scoperta delle storie, delle competenze e delle passioni che si celano dietro la preparazione dei piatti.

Un invito a conoscere gli agricoltori, i pastori, i fornai, gli allevatori e le famiglie che da generazioni custodiscono i segreti delle ricette tradizionali, tramandate oralmente e legate indissolubilmente al territorio.

Un elemento di spicco di questa edizione è il gemellaggio con la Dalmazia, Regione Europea della Gastronomia 2027.

Questa partnership strategica mira a creare un ponte culturale e gastronomico tra due aree del Mediterraneo, entrambe caratterizzate da un forte legame con la terra e da una profonda radicata tradizione culinaria.

Si prevede uno scambio di esperienze, di tecniche di lavorazione e di prodotti tipici, arricchendo l’offerta gastronomica e promuovendo un turismo sostenibile e consapevole.

“Saboris Antigus non è semplicemente un festival enogastronomico, ma un vero e proprio motore di sviluppo locale,” ha sottolineato Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano.

“Attraverso la valorizzazione dei prodotti unici dei comuni coinvolti – dal pane carasau al formaggio pecorino, dai salumi artigianali ai dolci tradizionali – promuoviamo in modo coordinato le offerte turistiche, culturali e ambientali del territorio, creando un circolo virtuoso che beneficia l’intera comunità.

“La manifestazione, distribuita lungo i fine settimana autunnali e invernali, si svilupperà in un percorso narrativo che intreccia storia, folklore, musica e artigianato locale.

Ogni tappa, da Gergei a Mandas, offrirà un’esperienza sensoriale completa, con degustazioni guidate, dimostrazioni di cucina tradizionale, mercati di prodotti tipici, concerti di musica popolare e visite guidate ai siti storici e ai paesaggi mozzafiato del territorio.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento nel futuro del territorio, un’opportunità per rilanciare l’economia locale, creare nuovi posti di lavoro e promuovere un turismo più autentico e responsabile, capace di valorizzare le risorse culturali e ambientali e di rafforzare il senso di comunità.

Saboris Antigus si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina, della cultura e delle tradizioni sarde.