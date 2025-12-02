Sardegna a Goccia: Un Viaggio nell’Olio e nell’Anima dell’Isola

Un Viaggio nell’Anima Verde della Sardegna: “Olio – Itinerari tra Ulivi, Paesi e Sapori”La Sardegna, terra di storia millenaria e paesaggi mozzafiato, si rivela attraverso una nuova prospettiva: quella dell’olio extravergine di oliva.

Non una semplice guida turistica, ma un vero e proprio “itinerario dell’anima” che tocca oltre venti località del sud Sardegna e dell’Oristanese, un percorso immersivo tra uliveti secolari, aziende agricole, tradizioni antropologiche e storie di comunità.

“Olio – Itinerari tra Ulivi, Paesi e Sapori” si presenta come un’opera corale, frutto della sinergia tra l’associazione nazionale Città dell’Olio, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e il prestigioso Vittoriale degli Italiani.

L’iniziativa, presentata in anteprima nazionale alla Camera dei deputati nell’ambito del progetto “L’Olio come civiltà”, celebra l’eccellenza italiana, unendo il filo conduttore tra patrimonio culturale, sviluppo turistico sostenibile e identità territoriale.

L’itinerario proposto non si limita a indicare strade e punti di interesse.

È un viaggio nella cultura del paesaggio, un’esplorazione delle tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione, un omaggio alla resilienza delle comunità agricole che hanno saputo preservare un ecosistema fragile e un sapere antico.

Dalle valli di Parteolla alle pendici del Montiferru, dalla ricchezza storica della Trexenta alla costa selvaggia del Sulcis Iglesiente, la guida offre uno sguardo privilegiato sulle peculiarità di ogni microterritorio.

L’opera si distingue per la sua profondità concettuale, che va oltre la mera descrizione.

Attraverso mappe dettagliate, fotografie evocative e testimonianze dirette di olivicoltori e artigiani, si ricostruisce la complessa rete di relazioni che lega l’uomo al territorio.

Si racconta di come l’ulivo, più di un semplice albero da frutto, sia diventato simbolo di appartenenza, di lavoro, di fede e di speranza.

Giuseppina Scorrano, coordinatrice scientifica, sottolinea come ogni pagina della guida sia il risultato di un ascolto attento e rispettoso delle voci che abitano questi luoghi.

Un lavoro di ricerca che ha permesso di cogliere l’essenza di un patrimonio immateriale, spesso sottovalutato e minacciato dalla globalizzazione e dall’abbandono delle campagne.

Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio, evidenzia l’importanza di questo progetto come strumento per promuovere un turismo esperienziale, capace di generare valore aggiunto per i territori e di creare nuove opportunità di sviluppo.

Un turismo che non si limita a consumare paesaggi e prodotti, ma che si impegna a preservare l’ambiente e a sostenere le comunità locali.

Michele Sonnessa, presidente di Città dell’Olio, conclude: “Vogliamo restituire all’olio evo il ruolo di ambasciatore autentico dei nostri territori, portando nel mondo la ricchezza delle nostre tradizioni, la bellezza dei nostri paesaggi e la passione dei nostri olivicoltori”.

Un viaggio emozionante che invita a riscoprire le radici, a valorizzare il territorio e a celebrare la cultura dell’olio come patrimonio dell’umanità.