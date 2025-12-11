Sardegna a Roma: Viaggio tra i Vini d’Eccellenza

Un Viaggio Sensoriale nel Cuore della Sardegna: L’Eccellenza Vitivinicola a RomaUn’immersione completa nel panorama enologico sardo attende appassionati e intenditori a Roma, il 13 e il 14 dicembre.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Vinodabere presso l’Hotel Belstay, si configura non come una semplice degustazione, bensì come un vero e proprio viaggio guidato alla scoperta di un’isola che custodisce un patrimonio vitivinicolo di inestimabile valore, spesso sottovalutato a livello nazionale.

Maurizio Valeriani, direttore di Vinodabere, sottolinea l’importanza di questo appuntamento, concepito per offrire una panoramica esaustiva della complessità e delle peculiarità che contraddistinguono i vini sardi.

Lungi dall’essere una regione omogenea, la Sardegna presenta un mosaico di microclimi, esposizioni e tradizioni che si riflettono in una straordinaria varietà di vini.

Oltre duecento referenze – un caleidoscopio di bianchi freschi e minerali, rosati fragranti, rossi intensi e strutturati, vini dolci e ossidativi, e persino spumanti artigianali – saranno a disposizione per una degustazione consapevole e guidata.

L’obiettivo non è semplicemente assaggiare, ma comprendere le sfumature che rendono unico ogni vino, cogliendo l’essenza del territorio da cui proviene.

L’evento offrirà l’opportunità di incontrare i vignaioli che, con passione e dedizione, animano il settore, portando avanti una viticoltura sempre più attenta alla sostenibilità e all’innovazione.

Tra i territori rappresentati, spiccano Gallura con i suoi bianchi aromatici, Mamoiada e il suo Cannonau, il Mandrolisai con i suoi rossi corposi, l’Ogliastra, Oliena, Orgosolo, l’Oristanese, la Romangia, il Sulcis e il Sud Sardegna, ognuno con la sua identità vitivinicola.

Un approfondimento specifico sarà offerto dalla masterclass di sabato 13 dicembre, un’occasione privilegiata per esplorare i vini selezionati e le tecniche di produzione, guidati da un team di esperti: l’enologo Andrea Pala, i critici enogastronomici Dario Cappelloni (collaboratore di DoctorWine), Raffaele Mosca (Decanter, Gambero Rosso, lucianopignataro.it) e lo stesso Maurizio Valeriani.

Per chi desidera consolidare la propria conoscenza del vino sardo, Vinodabere presenterà ad agosto 2025 l’ottava edizione della sua Guida ai Migliori Vini della Sardegna, un volume di riferimento che vanta un pubblico di oltre 500.000 lettori e che si propone di celebrare e promuovere l’eccellenza enologica sarda a livello nazionale e internazionale.

L’evento a Roma si configura quindi come un preludio a questa importante pubblicazione, offrendo un’anteprima esclusiva dei vini che si distingueranno per qualità e innovazione.