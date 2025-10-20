Sardegna a Tavola: Eccellenze Premiate nella Guida Ristoranti 2026

Sardegna a Tavola: Un Mosaico di Eccellenze nella Guida Ristoranti d’Italia 2026La presentazione della Guida Ristoranti d’Italia 2026 a Roma rivela un panorama gastronomico sardo in continua evoluzione, un tesoro di sapori autentici e interpretazioni creative che celebrano l’identità dell’Isola.

Pur non raggiungendo l’apice del riconoscimento con le Tre Forchette, la Sardegna si afferma con una vivace costellazione di venti locali premiati con Due Forchette, testimoniando una ricerca costante di qualità e innovazione.

Il punteggio più alto, un notevole 87, è stato attribuito al ristorante *Il Fuoco Sacro del Petra Segreta*, un’oasi di gusto incastonata a San Pantaleo, che incarna la filosofia di una cucina radicata nel territorio e proiettata verso un’esperienza sensoriale unica.

A distanza ravvicinata, con 84 punti, si distingue *Capogiro del 7Pines Resort* di Arzachena, una novità dell’anno che ha saputo conquistare immediatamente la giuria con la sua proposta contemporanea.

A 83 punti si collocano *Pomata* a Cagliari, *La Saletta* di Alghero, *La Spigola* di Golfo Aranci e *Il Mattacchione* di Olbia, mentre *Su Carduleu* di Abbasanta, *Terra di Palazzo Tirso* a Cagliari e l’iconico *Da Nicolo* di Carloforte si aggiudicano 82 punti, incarnando un approccio classico e imprescindibile.

La ricchezza del panorama gastronomico sardo si riflette anche nei punteggi di 81 punti per *Rafel* di Alghero, *Josto*, *Mema* e *Fradis Minoris* a Pula, e di 80 punti per *Arke* a Quartu Sant’Elena, *Amano* a Cagliari, *Sa Cardiga* e *Su Schironi* a Capoterra, *Da Andrea* al Cavallera a Carloforte, e il *Paguro* dell’hotel capo d’Orso a Palau.

Con due Mappamondi, *Osteria Kobuta* e *Gaijin Izakaya*, a Cagliari, si segnalano proposte innovative e contaminazioni culturali.

La sezione trattorie celebra l’autenticità della cucina popolare con due Gamberi assegnati a *Su Recreu* di Nuoro, *I Buoni e i Cattivi* a Cagliari e *Antica dimora del Gruccione* a Santu Lussurgiu, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, preservando ricette tramandate di generazione in generazione.

*La Rosa dei Venti* di Sennariolo, *Sa Mandra* di Alghero, si aggiudicano il titolo di miglior agriturismo, testimoniando un impegno profondo verso la valorizzazione dei prodotti locali e la sostenibilità ambientale.

La Guida non si limita a premiare l’eccellenza, ma offre anche spunti di viaggio preziosi: *Cucina.

eat* a Cagliari spicca per il miglior rapporto qualità-prezzo, mentre *Capogiro del 7Pines Resort Sardinia* ad Arzachena è la novità più promettente.

*Il Fuoco Sacro del Petra Segreta Resort* si conferma la migliore cantina, mentre *Da Nicolo* a Carloforte rimane un classico imperdibile.

Per chi ricerca sapori vegetariani, *La Saletta* ad Alghero offre un’esperienza gustosa e attenta alle esigenze di tutti, e *Mema* a Pula si preannuncia una scoperta da non perdere.

*Sa Mandra* ad Alghero, infine, consolida il suo titolo di miglior agriturismo, un vero e proprio scrigno di sapori autentici e tradizioni secolari.

La Sardegna, ancora una volta, si rivela un viaggio sensoriale indimenticabile, un mosaico di esperienze gastronomiche uniche e raffinate.