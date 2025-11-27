Sardinia Cocktail Festival: Sapori Antichi, Mixology Innovativa

La Sardegna si appresta a celebrare la propria identità liquida, un universo di sapori antico e contemporaneo, con il Sardinia Cocktail Festival, in programma a Cagliari dal 29 novembre al 1° dicembre presso Sa Manifattura.

L’evento non è semplicemente una vetrina di miscelazione, ma un vero e proprio atto di valorizzazione del patrimonio agroalimentare insulare, un invito a riscoprire le radici e a proiettarle nel futuro della mixology.

La ricchezza botanica della Sardegna – un mosaico di mirto, ginepro, pompia, zafferano, carciofo spinoso, elicriso e una miriade di altre erbe aromatiche e fiori selvatici – è il cuore pulsante di questa manifestazione.

Più che ingredienti, essi rappresentano una connessione profonda con il territorio, una narrazione sensoriale che si traduce in distillati e cocktail unici.

Il Sardinia Cocktail Festival si pone come piattaforma per esaltare questa unicità, promuovendo un approccio consapevole al bere e un’elevazione qualitativa della mixology.

L’iniziativa si inserisce nel contesto più ampio del progetto “Sa Mesa Nostra”, promosso da Confcommercio Sardegna, a testimonianza dell’impegno a sostegno delle filiere agroalimentari locali e della promozione del “made in Sardinia”.

Il festival mira a creare un ponte tra produttori, bartender, ristoratori, operatori dell’horeca e consumatori, favorendo un dialogo costruttivo e la nascita di nuove sinergie.

Al centro del dibattito, l’importanza di una filiera corta e trasparente, che valorizzi la biodiversità sarda e preservi le tradizioni locali.

Figure chiave come Emilio Rocchino, insieme a Sebastiano Rosu e Leandro Serra, pionieri della miscelazione identitaria, guideranno il pubblico attraverso le nuove frontiere della mixology, con un focus particolare sull’innovazione sostenibile e l’utilizzo consapevole delle risorse.

Il festival non trascura gli aspetti tecnici e la maestria artigianale: Giovanni Marras e Marco Porcueddu illustreranno l’importanza cruciale del ghiaccio di qualità, elemento spesso sottovalutato ma fondamentale per esaltare i sapori e la limpidezza dei cocktail.

Giulia Poscia, delle Antiche Distillerie Poscia, approfondirà il ruolo strategico delle materie prime sarde e l’esigenza di collaborazioni creative con i bartender.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’evoluzione del ruolo femminile nel mondo della mixology, con la presenza di barlady di talento come Cristiana Pirinu, Giulia Caffiero, Laura Schirru, Francesca Aste ed Elisa Locci, che esploreranno le nuove frontiere della miscelazione analcolica e le innovazioni nel design e nella presentazione dei cocktail.

L’evento culminerà con un focus sul “Cocktail Pairing”, un approccio gastronomico che lega i cocktail a piatti specifici, dal finger food all’alta cucina, guidato da Danilo Argiolas e supportato dalla creatività di chef rinomati come Francesco Stara, Luigi Pomata e Fabio Fanni, dimostrando come la mixology possa arricchire l’esperienza culinaria e celebrare la ricchezza del territorio sardo.