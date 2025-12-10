Siddùra, un’eccellenza vinicola Eco-Friendly e sostenibile.

A Siddùra, la natura non è mero complemento paesaggistico, bensì l’anima pulsante dell’intera operazione vitivinicola.

Questa profonda consapevolezza si concretizza nell’ambitissimo riconoscimento Ecofriendly 2026, attribuito dalla Guida Vinibuoni d’Italia, un sigillo che celebra l’impegno di cantine virtuose e ne sottolinea il ruolo cruciale nella salvaguardia ambientale e territoriale.

Siddùra si distingue come una delle sole sei aziende vinicole a livello nazionale ad aver ottenuto questo prestigioso attestato, selezionata tra le oltre mille segnalate, un chiaro indicatore di un percorso intrapreso con determinazione e lungimiranza.

Per Siddùra, la sostenibilità non si configura come una strategia di marketing, ma come una filosofia intrinseca, un dialogo costante con il territorio.

Mattia Piludu, direttore generale, spiega che la resilienza delle viti è il diretto risultato di un approccio agronomico che guarda al futuro, in grado di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici con intelligenza e rispetto.

L’azienda opera in un sistema viticolo integrato, distante dalle pratiche convenzionali, guidata da un rigoroso disciplinare che privilegia la tutela delle risorse idriche e la valorizzazione delle tradizioni locali.

L’innovazione tecnologica, come l’irrigazione intelligente e le stazioni di monitoraggio – attente alle variazioni climatiche e alla presenza di parassiti – non mira al controllo, bensì alla prevenzione e all’intervento minimo, lasciando spazio all’autonomia della natura.

Questo approccio si riflette anche nella filosofia produttiva.

La ricerca di vini dal profilo naturale è costante, con livelli di solfiti significativamente inferiori rispetto ai limiti di legge.

La scelta di utilizzare solo vetro riciclato e l’alleggerimento delle bottiglie rappresentano gesti tangibili di responsabilità ambientale, che si traducono in una riduzione di oltre 32.500 kg di emissioni di CO2.

L’impianto fotovoltaico, infine, contribuisce attivamente alla rete energetica locale, generando un impatto positivo sulla comunità e consolidando l’impegno di Siddùra verso uno sviluppo sostenibile.

La sostenibilità, per Siddùra, è dunque un impegno etico e sociale, una responsabilità verso la terra, verso i lavoratori e verso i consumatori che scelgono i loro vini.

Il riconoscimento Ecofriendly 2026, formalmente consegnato durante l’anteprima nazionale di Vinibuoni d’Italia 2026 al Teatro Puccini di Merano, nell’ambito del Merano WineFestival, non è solo un premio, ma una conferma del percorso intrapreso e un invito a perseguire con ancora maggiore dedizione la strada della sostenibilità.

Si tratta di un investimento nel futuro, un atto d’amore verso il territorio e un impegno a preservare la sua bellezza e la sua autenticità.