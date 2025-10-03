Terroir in Tavola: Cena Schioppettino e Sapori del Friuli

Terroir in Tavola: Un Dialogo Sensoriale tra Vino e Cucina al Ristorante TerraIl ristorante Terra, gioiello del 5 Stelle Palazzo Tirso di Cagliari, invita a un’esperienza gastronomica inedita, “Terroirs”, giovedì 9 ottobre alle ore 20:00.

Non si tratta di una semplice cena, ma di un vero e proprio viaggio nel cuore del Friuli Orientale, un percorso degustativo in quattro portate interamente dedicato allo Schioppettino di Prepotto, un vitigno autoctono dal carattere inconfondibile.

Il concetto alla base di “Terroirs” è una rovesciamento delle consuetudini: la scelta del vino non precede, ma detta legge sulla creazione del menù.

Michele Cuccu, maitre e FeB manager di Palazzo Tirso, spiega come questa prospettiva innovativa si inserisca in un più ampio progetto, “Variazioni di gusto”, un contenitore di eventi dedicati alla valorizzazione di talenti e produzioni locali, spesso dimenticate.

L’obiettivo è stimolare una sinergia virtuosa tra la cucina e l’enologia, dove ogni elemento esalta l’altro.

La Cantina La Viarte, custode di vigneti storici nella zona di Prepotto, fornirà le diverse espressioni dello Schioppettino, dalle versioni Rosé Riserva, eleganti e delicate, a quelle affinate in acciaio, fresche e vivaci, fino a interpretazioni più strutturate e complesse.

Alessio Signorino, head chef di Terra, due forchette del Gambero Rosso, due cappelli de l’Espresso, e il suo sous chef, Valerio Fermani, daranno vita a creazioni culinarie ispirate a queste etichette, reinterpretando i sapori e le texture in armonia con i profumi del vino.

Il ristorante Terra, fin dalla sua apertura, si è distinto per una carta dei vini eccezionalmente curata, che spazia dai produttori più rinomati alle piccole realtà di nicchia, con un’attenzione particolare ai vitigni autoctoni, testimoni di un patrimonio enologico spesso sottovalutato.

Daniele Bassetti, direttore di Palazzo Tirso, sottolinea come questa filosofia si rifletta nella scelta dei vini e nella loro integrazione nel menu.

L’approccio è quello di un vero e proprio storytelling, un racconto sensoriale che celebra la territorialità e la biodiversità.

La serata “Terroirs” non è solo un’occasione per degustare un vino eccezionale, ma anche un’immersione nella cultura e nelle tradizioni di una terra ricca di storia e di bellezza, un invito a riscoprire il valore del cibo e del vino come elementi fondamentali per la nostra identità e il nostro benessere.

Ogni portata, ogni calice, racconterà una storia, un legame profondo con il territorio, un omaggio alla passione e alla dedizione di chi lo coltiva e lo trasforma.