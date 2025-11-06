Serrapetrona: Appassimenti Aperti, un viaggio tra vino, arte e storia.

Serrapetrona si appresta a celebrare un patrimonio vitivinicolo unico con la diciottesima edizione di “Appassimenti Aperti”, un evento che si configura non solo come una degustazione, ma come un’immersione culturale nel cuore del territorio marchigiano.

Le giornate del 9 e del 16 novembre saranno dedicate alla Vernaccia Nera, un vitigno autoctono di straordinaria rarità, coltivato su appena settanta ettari e simbolo di una tradizione secolare che resiste al tempo e all’omologazione.

“Appassimenti Aperti” trascende la semplice presentazione di vini, diventando un percorso sensoriale e storico capace di valorizzare l’intero ecosistema culturale legato alla Vernaccia Nera.

I visitatori saranno accolti da una vivace esposizione di aziende vinicole, che offriranno l’opportunità di degustare le diverse espressioni di questo vitigno affascinante, affiancate da produttori locali che presenteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il cuore pulsante dell’evento sarà rappresentato dalle aperture straordinarie delle cantine, dalle 10 alle 19, un’occasione irripetibile per conoscere da vicino i processi di produzione, i segreti artigianali e la passione che anima i viticoltori serrapetronesi.

Per agevolare la mobilità tra le diverse location, un servizio navetta gratuito sarà attivo a partire dalle 14:00, rendendo accessibile a tutti il ricco programma offerto.

Parallelamente alla celebrazione del vino, “Appassimenti Aperti” si propone come un omaggio alla resilienza e alla rinascita del territorio.

La Chiesa di Santa Maria di Piazza ospiterà un’esposizione di opere d’arte salvate dalle devastazioni sismiche, testimoniando la forza della comunità e la volontà di preservare il patrimonio artistico.

Un’altra gemma spirituale sarà la possibilità di ammirare il polittico “Madonna con Bambino e Santi” di Lorenzo D’Alessandro nella Chiesa di San Francesco, un capolavoro che incarna la fede e la maestria artistica locale.

Il programma culturale si arricchisce ulteriormente con due mostre di grande valore: “Lo sguardo della luce”, a Palazzo Claudi, che unisce la suggestività delle fotografie di Fiorella Sampaolo con la profondità delle poesie di Davide Rondoni, creando un dialogo intenso tra immagini e parole; e la mostra fotografica “Natura e paesaggio” presso gli impianti sportivi Le Conce, un tributo alla bellezza incontaminata del territorio serrapetronese.

Infine, in via Umberto I, l’allestimento di una mostra mercato di artigianato artistico offrirà l’opportunità di scoprire e apprezzare le creazioni di abili artigiani locali, custodi di antiche tecniche e tradizioni.

L’animazione del pubblico sarà garantita da due spettacoli in piazza Santa Maria: il 9 novembre si esibirà il Mago, per intrattenere con giochi e illusionismo, mentre il 16 novembre sarà la volta di “I 4 elementi – a ruota libera”, un performance artistica dinamica e coinvolgente.

Entrambi gli spettacoli saranno replicati alle 16:00 e alle 18:00, offrendo a tutti la possibilità di assistere.

“Appassimenti Aperti” è un progetto sinergico, promosso dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini e sostenuto dalla Regione Marche, dal Comune di Serrapetrona, dalla Pro Loco e dalle cantine produttrici di Vernaccia Nera: Alberto Quacquarini, Fontezoppa, Podere sul Lago, Serboni, Terre di Serrapetrona e Verser, ognuna delle quali contribuirà a rendere questa edizione ancora più memorabile.

L’evento si pone come vetrina per un territorio che sa coniugare la tradizione con l’innovazione, l’eccellenza enologica con l’arte e la cultura, il gusto con la bellezza.