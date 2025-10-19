citynotizie
Successo per la Festa d’Autunno ad Acquasanta Terme

La 54ª edizione della Festa d’Autunno dei prodotti tipici della montagna ha concluso oggi con un clamoroso successo, consacrando Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) come fulcro di un’esperienza culturale e gastronomica di primaria importanza.

Il borgo, avvolto in un’atmosfera autunnale idilliaca, ha visto l’afflusso di un pubblico vastissimo, attratto dai profumi inebrianti di castagne arrosto, tartufi pregiati, vino cotto e dalle suggestioni di una tradizione secolare.

La manifestazione, co-organizzata dalla Pro Loco locale e dall’amministrazione comunale, rappresenta un pilastro dell’identità ascolana, un ponte tra passato e futuro che celebra la resilienza di una comunità radicata nel territorio.

Ben oltre un semplice evento enogastronomico, la Festa d’Autunno si configura come un vero e proprio crogiolo di valori: la salvaguardia delle pratiche artigianali, la valorizzazione del patrimonio montano e la promozione di un turismo sostenibile.
I Monti della Laga, cuore pulsante della regione, hanno offerto i loro tesori più preziosi: marroni, tartufi bianchi e neri, formaggi artigianali, miele di castagno e confetture genuine, tutti prodotti con metodi tramandati di generazione in generazione.
I marroni, in particolare, hanno riscosso un successo straordinario, con prezzi che si sono attestati tra i 5 e i 7 euro al chilo, generando lunghe code agli stand e ai bracieri.
La domanda, sostenuta da un crescente interesse per i prodotti autentici e di alta qualità, testimonia la consapevolezza dei consumatori verso un’alimentazione legata al territorio e alla stagionalità.

La ricchezza dell’offerta ha spaziato dall’artigianato locale, con dimostrazioni di lavorazione del legno e della ceramica, a intrattenimento itinerante, spettacoli musicali e degustazioni guidate di vino cotto, esaltando la convivialità e la gioia di vivere tipiche della cultura montanara.

La presenza di artisti e artigiani locali ha contribuito a creare un’atmosfera unica, rafforzando il legame tra la comunità e le proprie radici.

L’organizzazione ha dovuto affrontare la sfida di gestire un afflusso di visitatori così numeroso, con la Polizia Municipale chiamata a vigilare sulla fluidità del traffico e sulla sicurezza dei parcheggi.
Questo aspetto, pur rappresentando una nota di attenzione, conferma la portata dell’evento e il suo impatto positivo sull’economia locale, generando opportunità di lavoro e promuovendo l’immagine del territorio.
La Festa d’Autunno di Acquasanta Terme si conferma, a distanza di oltre mezzo secolo dalla sua istituzione, un simbolo di speranza e rinascita, un evento capace di trasmettere un messaggio di orgoglio e di fiducia nel futuro, dimostrando come la valorizzazione delle tradizioni possa essere un motore potente di sviluppo e di crescita per l’intera comunità.
L’eredità di questa manifestazione si rinnova di anno in anno, consolidando il suo ruolo di custode della memoria e promotrice di un turismo responsabile e consapevole.

