Asiago Dop trionfa ai World Cheese Awards: 7 medaglie e orgoglio italiano!

L’Asiago Dop celebra un trionfo globale ai World Cheese Awards 2025, un palcoscenico di riferimento per il settore caseario internazionale, tenutosi quest’anno a Berna.

Il Consorzio Tutela del Formaggio Asiago può dichiararsi estremamente soddisfatto, con un bottino di sette medaglie che rappresentano la migliore performance nella storia di questa prestigiosa competizione.

Un risultato che testimonia la vitalità e l’elevato standard qualitativo di un formaggio profondamente legato al suo terroir e al suo patrimonio culturale.

Il riconoscimento più ambito, tre medaglie d’oro, è stato attribuito all’Asiago Dop Stravecchio, incarnazione della maturazione prolungata e dell’affinamento che lo contraddistingue.

L’oro è stato conquistato da tre realtà produttive di spicco: la Latteria Villa di Castelgomberto, la Latteria Sociale di Trissino e la Casearia Monti Trentini, ognuna espressione di un know-how tramandato e costantemente aggiornato.

Queste aziende, con la loro dedizione e competenza, hanno saputo valorizzare al meglio la qualità del latte proveniente da allevamenti locali, seguendo scrupolosamente il disciplinare di produzione.

Accanto al trionfo dello Stravecchio, l’Asiago Dop ha brillato anche con quattro medaglie di bronzo, un ulteriore segnale della sua versatilità e capacità di soddisfare i palati più raffinati.

L’Asiago Fresco, simbolo di immediatezza e freschezza, ha ricevuto il bronzo dalla Latteria Sociale di Castelnovo e dal Caseificio Pennar, con le sue linee “Prodotto della Montagna 40 giorni” e “Filiera Grün Alpe”, quest’ultima frutto di un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla tracciabilità dei prodotti.

Anche l’Asiago Mezzano, con la sua consistenza più decisa e il suo sapore equilibrato, si è distinto, portando a casa il bronzo grazie al Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone.

L’edizione 2025 dei World Cheese Awards, con la partecipazione di oltre 5.200 formaggi provenienti da 46 nazioni, ha messo a confronto eccellenze da ogni angolo del mondo.

La performance dell’Asiago Dop in questo contesto competitivo globale è un chiaro segno della forza del suo Consorzio, che opera costantemente per promuovere e tutelare l’autenticità del formaggio, preservando le tecniche di lavorazione tradizionali e incentivando l’innovazione.

“Questi riconoscimenti”, ha dichiarato Fiorenzo Rigoni, Presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, “rappresentano una conferma tangibile della capacità dei nostri soci di raggiungere livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.

L’Asiago Dop è molto più di un semplice formaggio: è un’espressione autentica del territorio, del lavoro appassionato di allevatori e casari, e di un saper fare che si tramanda di generazione in generazione.

È un tesoro da custodire e valorizzare, per continuare a portare l’orgoglio dell’Asiago nel mondo.

” Il successo agli World Cheese Awards 2025 non è solo una vittoria per il Consorzio e i suoi soci, ma un successo per l’intero territorio asiaghese e per la sua identità casearia.