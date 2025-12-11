Bolzano a Natale: Musica, Gospel e Magia al Mercatino

Bolzano si veste di note e luci durante il periodo del celebre Mercatino di Natale, un appuntamento che incarna lo spirito festivo della città e attira visitatori da ogni dove.

L’organizzazione, guidata dall’Azienda di Soggiorno e Turismo sotto la guida di Roland Buratti e la direzione di Roberta Agosti, arricchisce l’esperienza natalizia con un programma di eventi musicali di notevole spessore.

Il calendario propone due momenti particolarmente significativi, entrambi pensati per ampliare l’offerta culturale e creare un’atmosfera unica nel cuore di Bolzano.

Domenica 14 dicembre, la suggestiva cornice della chiesa dei Francescani ospita il concerto “Cantate d’Avvento” di Johann Sebastian Bach.

Il Vokalensemble Lauschwerk, sotto la direzione esperta di Martin Steidler, interpreterà i capolavori del compositore tedesco, offrendo un’immersione profonda nel mondo della musica barocca e un’occasione di riflessione spirituale, tipica del periodo advento.

L’interpretazione del Vokalensemble promette di essere un’esperienza intensa e commovente, capace di risaltare la bellezza intrinseca delle composizioni di Bach e di connettere il pubblico con le radici culturali europee.

Sabato 20 dicembre, l’atmosfera si fa più vivace e coinvolgente nel Parco dei Cappuccini.

Dalle ore 14 alle 16.45, il Gospel Voices Family, un progetto nato dalla collaborazione con talentuosi cantanti afroamericani, regalerà un’autentica celebrazione gospel.

L’esibizione trascenderà la mera performance musicale, offrendo un viaggio attraverso la storia e l’anima della comunità afroamericana.

Il repertorio, eclettico e dinamico, spazierà dalle work songs e dagli spirituals che raccontano le fatiche e la speranza dei primi afroamericani, ai canti natalizi che esprimono gioia e gratitudine, fino alle contaminazioni contemporanee che fondono il gospel con le sonorità dell’hip hop, creando un mix esplosivo di tradizione e innovazione.

Questo concerto non è solo intrattenimento, ma un’occasione per comprendere e apprezzare la ricchezza culturale di una comunità che ha profondamente influenzato la musica mondiale.

Il tutto si svolge sullo sfondo incantevole del tradizionale Christkindlmarkt, un evento imperdibile che anima Bolzano fino al 6 gennaio 2026.

Questa fiera natalizia, un vero e proprio simbolo della città, si estende in un percorso suggestivo che da Piazza Walther si snoda fino al Parco dei Cappuccini, lungo le rive del fiume Isarco, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per tutti i visitatori.

Il Mercatino non è solo un luogo di acquisto di prodotti artigianali e prelibatezze locali, ma un vero e proprio palcoscenico di eventi culturali che rendono Bolzano una destinazione unica nel suo genere durante il periodo natalizio.