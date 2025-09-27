Bolzano accessibile: Giornata Mondiale dei Sordi tra cultura e inclusione.

Bolzano si appresta a celebrare la Giornata Mondiale dei Sordi con un’offerta culturale e turistica innovativa, volta a promuovere l’accessibilità e la comprensione interculturale.

L’Azienda di Soggiorno e Turismo, consapevole dell’importanza di un turismo inclusivo, ha programmato due visite guidate domenicali, il 28 settembre, destinate a un pubblico ampio e diversificato.

Queste visite, che si svolgeranno simultaneamente – una in lingua italiana e l’altra in tedesco – rappresentano un tassello fondamentale di un progetto più ampio volto a rendere Bolzano una destinazione sempre più accogliente e accessibile a tutti, indipendentemente dalle loro capacità uditive.

La partenza della visita in italiano è fissata per le ore 09:30 da Piazza Walther, mentre la visita in tedesco prenderà il via da Piazza delle Erbe.

La presenza di interpreti qualificati, esperti nelle Lingue dei Segni Italiana (LIS) e Austriaca (ÖGS), garantisce la piena fruibilità dell’esperienza culturale, abbattendo le barriere comunicative e favorendo un dialogo autentico tra persone udenti e non udenti.

L’iniziativa non si limita a offrire una semplice visita guidata, ma si inserisce in una visione più ampia di promozione del patrimonio culturale locale, un patrimonio che deve essere fruibile a prescindere dalle disabilità individuali.

Come sottolinea Roland Buratti, presidente dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, l’obiettivo è quello di creare una città capace di accogliere e valorizzare la diversità, offrendo opportunità di partecipazione culturale a tutti i suoi cittadini e visitatori.

Parallelamente alle visite guidate, Bolzano e Merano ospitano un evento ancora più immersivo: l’esposizione itinerante della compagnia austriaca Hands UP.

Fino al 28 settembre, il Centro Trevi a Bolzano e la Sala Esposizioni di Merano accolgono questa mostra esperienziale, accessibile gratuitamente al pubblico.

Attraverso l’utilizzo di cuffie insonorizzate, i visitatori udenti hanno l’opportunità unica di simulare la percezione del mondo vissuta dalle persone sorde, comprendendo le sfide e le complessità che affrontano quotidianamente.

Questa esperienza sensoriale, progettata per stimolare l’empatia e abbattere stereotipi culturali, rappresenta un potente strumento per promuovere la consapevolezza e la comprensione reciproca.

L’iniziativa Hands UP non è solo una mostra, ma un invito alla riflessione e un catalizzatore per costruire una società più inclusiva e solidale, dove la diversità è vista come una ricchezza e non come un ostacolo.

L’impegno dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano testimonia la volontà di creare un ambiente urbano che celebri la diversità e offra opportunità di crescita culturale per tutti.