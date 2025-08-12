HomeRegioniTrentinoBolzano: Estate di Jazz e Danza tra Dolomiti e Innovazione

Bolzano: Estate di Jazz e Danza tra Dolomiti e Innovazione

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Trentino
Articolo precedente
Sapori in Viaggio: Sardegna incontra il Giappone a Cagliari
Articolo successivo
The 5 Best Hostels in San Diego

Bolzano, porta d’accesso alle maestose Dolomiti, si appresta a vivere un’estate intrisa di musica e movimento, un’esperienza culturale intensa e coinvolgente orchestrata dall’azienda di soggiorno sotto la guida di Roberta Agosti e presieduta da Roland Buratti. L’offerta si configura come un percorso sinestetico, capace di dialogare con il paesaggio alpino e con l’animo dei visitatori.Il Südtirol Jazzfestival Alto Adige, dal 27 giugno al 6 luglio, si ripropone come un evento di portata internazionale, un vero e proprio “paesaggio sonoro” che permea l’intera regione. La direttrice Roberta Agosti ne sottolinea l’importanza, evidenziando come il festival non si limiti a presentare esibizioni, ma crei un’atmosfera unica. Il jazz, declinato in tutte le sue sfumature, si emancipa dalle tradizionali sale da concerto, riversandosi in ambientazioni suggestive e inaspettate: rifugi di montagna, sponde di laghi cristallini, radure silenziose, piazze vivaci, locande storiche cariche di storia, ex siti industriali riqualificati e persino miniere abbandonate. Oltre cento musicisti provenienti da tutto il globo si alterneranno in cinquanta concerti, molti dei quali frutto di progetti sperimentali che fondono generi diversi, superando confini e convenzioni. L’edizione 2024 si preannuncia particolarmente ricca di contaminazioni e innovazioni, un omaggio all’eclettismo del jazz e alla sua capacità di reinventarsi costantemente. Il festival, nato nel 1982, si conferma un punto di riferimento per gli appassionati e un’occasione per avvicinare il grande pubblico a questa forma d’arte sofisticata e vibrante. (suedtiroljazzfestival.com)A seguire, dal 18 luglio all’1 agosto, Bolzano si apre alla danza con la rassegna Bolzano Danza. L’evento, giunto alla 41° edizione, un’iniziativa nata sotto l’egida della Fondazione Haydn, si configura come una vera e propria vetrina artistica di respiro internazionale. Il presidente Roland Buratti evidenzia come il festival ambisca a promuovere un dialogo tra le diverse forme d’espressione coreutica, esplorando temi cruciali come il risveglio, il rinnovamento e la resilienza. La danza, in questo contesto, diventa un potente mezzo per veicolare messaggi di cambiamento, libertà e incontro, riflettendo le sfide e le speranze del nostro tempo.Accanto al cartellone principale di spettacoli, Bolzano Danza si arricchisce con l’appuntamento con ExtraDanza sui Prati Talvera, un’occasione per scoprire le nuove tendenze della danza urbana. Il festival si propone inoltre come un polo di attrazione per un pubblico ampio ed eterogeneo, offrendo un programma diversificato che include incontri dedicati alla danza creativa, laboratori pratici di jazz, tip tap, flamenco, lindy hop, corsi di yoga e pilates, momenti di confronto con gli artisti e lunghe notti danzanti. L’obiettivo è creare un ambiente stimolante e inclusivo, dove la danza non sia solo spettacolo, ma anche esperienza condivisa e strumento di crescita personale. (bolzanodanza.it)

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Dati e Partnership: Rivoluzione nel Pinot Grigio delle Venezie

L'Evoluzione del Modello Vitivinicolo: Dati, Partnership e il Caso del Pinot Grigio delle VenezieNel...

Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Tradizioni tra Mare e Montagna

Latemar-Dolomiti: Un'Estate di Emozioni tra Tradizione Tirolese e Accoglienza RomagnolaIn un connubio inatteso ma...

Latemar: Natura, Futuro e Rinascita tra le Dolomiti UNESCO

Rinascita nel Latemar: Celebrare la Natura, Seminare il FuturoIl Latemar, gioiello delle Dolomiti, patrimonio...

Dolomiti: Colazione Panoramica e Festa degli Alberi

Un'Esperienza Dolomitica tra Sapori Autentici e Impegno Ambientale: Colazione sull'Oberholz e Festa degli Alberi...

Bolzano Estate: Danza, Musica e Cultura Internazionale

L'estate bolzanina si configura come un vibrante palcoscenico culturale, orchestrato dalle proposte dell'azienda di...

Latemar: Estate tra Natura, Benessere e Avventura nelle Dolomiti

Latemar-Dolomiti: Un'Estate di Emozioni, Natura e BenessereImmersi nel cuore delle Dolomiti, un paesaggio riconosciuto...

Festa delle Malghe: Un Viaggio nel Cuore del Latemar

Un Viaggio nel Cuore delle Dolomiti: La Festa delle Malghe del LatemarIl Latemar, maestoso...

Bolzano: Estate Musicale tra Classica e Cultura Internazionale

L'estate bolzanese si configura come un vibrante crocevia culturale, illuminato dalle note del Bolzano...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.