Bolzano si illumina: Christkindlmarkt 2026, magia e neve!

Bolzano si illumina: il Christkindlmarkt 2026, un’esperienza multisensoriale tra tradizione, artigianato e divertimento sulle neviBolzano si prepara ad accogliere il tradizionale Christkindlmarkt, un appuntamento imperdibile che, a partire dal 28 novembre 2026 e fino al 6 gennaio 2027, trasformerà la città in un incantevole scrigno di luci, colori e profumi natalizi.

L’annuncio ufficiale sarà dato il 14 novembre a Milano, in una conferenza stampa che anticiperà le novità e le peculiarità dell’edizione 2026.

L’organizzazione, curata con maestria dall’Azienda di Soggiorno e Turismo, guidata da Roland Buratti e diretta da Roberta Agosti, punta a consolidare il Christkindlmarkt come un evento di richiamo internazionale, capace di coniugare la tradizione alpina con un’offerta culturale e ludica di ampio respiro.

L’inaugurazione, prevista per il 27 novembre alle ore 17 in Piazza Walther, il cuore pulsante della città, sarà caratterizzata dall’emozionante accensione dell’Albero dei Desideri, un maestoso abete alto 20 metri, illuminato da ben 1300 luci.

Queste, non semplici decorazioni, ma vere e proprie opere d’arte realizzate dai bambini e dai ragazzi che partecipano ai laboratori di ceramico-terapia offerti dalla Fondazione Lene Thun, un gesto di generosità che infonde calore e speranza.

Il mercatino, con i suoi 93 chalet in legno, sarà un trionfo di artigianato artistico e specialità gastronomiche tipiche, un invito a perdersi tra i profumi inebrianti dei dolci natalizi e le creazioni uniche di abili artigiani.

L’atmosfera festosa si estenderà oltre Piazza Walther, abbracciando il Parco dei Cappuccini e via Isarco, dove 21 bancarelle aggiuntive esporranno le eccellenze dell’artigianato artistico altoatesino.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’aspetto solidaristico.

Piazza del Duomo ospiterà, fino al 23 dicembre, il consueto mercatino solidale, un’occasione per acquistare doni che sosterranno progetti umanitari in diverse aree del mondo e il prezioso lavoro delle associazioni locali.

Il Christkindlmarkt di Bolzano non è solo un evento natalizio, ma un invito a vivere un’esperienza completa.

Gli amanti della montagna potranno unire la magia del Natale al piacere di una giornata sulla neve, raggiungendo facilmente i comprensori sciistici del Latemar Dolomites ad Obereggen e il Corno del Renon.Obereggen, cuore pulsante del comprensorio del Latemar Dolomites, aprirà gli impianti a partire dal 28 novembre, offrendo la possibilità di sciare anche di sera.

Il comprensorio si rinnova con la nuova cabinovia Latemar a Pampeago e il restyling dell’Absam Stube ad Obereggen, che reinterpreterà la tradizione culinaria alpina.

Un’iniziativa apprezzata è lo sconto sugli skipass per i giovani fino a 18 anni.

In vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, l’accesso al carosello sciistico Latemar Dolomites sarà garantito da Pampeago e Obereggen.Il Corno del Renon, a breve distanza da Bolzano, offrirà un ricco programma di eventi a partire dal 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, con corsi di sci per bambini, laboratori creativi, gite guidate sulla neve e animazione per i più piccoli.

Per maggiori informazioni e dettagli sugli orari di apertura, si consiglia di visitare il sito web ufficiale: www.mercatinodinatalebz.it.

Il Christkindlmarkt di Bolzano: un viaggio emozionante tra tradizione, artigianato e divertimento, per vivere appieno lo spirito del Natale.