Bolzano si illumina: il Christkindlmarkt 2026 tra magia e solidarietà.

Da venerdì 28 novembre a sabato 6 gennaio 2026, Bolzano, gemma incastonata nel cuore delle Dolomiti, si trasforma in un palcoscenico di magia e tradizione, ospitando l’antichissimo Christkindlmarkt.

Un evento di portata internazionale, curato dall’Azienda di Soggiorno e Turismo sotto la direzione di Roberta Agosti e la presidenza di Roland Buratti, che celebra un patrimonio culturale secolare e unisce comunità provenienti da ogni angolo del mondo.

Il sipario si alza giovedì 27 novembre alle ore 17:00, in Piazza Walther, il cuore vibrante della città e fulcro indiscusso del mercatino.

L’inaugurazione sarà un tripudio di luce e colore con l’accensione solenne dell’imponente Albero dei Desideri, un gigante verde alto venti metri, illuminato da ben 1300 luci.

Quest’anno, la decorazione dell’albero assume un significato ancora più profondo: ogni addobbo è un’opera d’arte realizzata dai bambini e ragazzi seguiti dalla Fondazione Lene Thun attraverso laboratori di ceramico-terapia, un gesto poetico che trasforma la fragilità in bellezza e speranza.

Novanta tre chalet in legno, autentici scrigni di artigianato artistico e specialità gastronomiche, invaderanno Piazza Walther, offrendo un percorso sensoriale tra profumi inebrianti, sapori autentici e creazioni uniche.

L’atmosfera si estende oltre la piazza principale, raggiungendo il Parco dei Cappuccini, lungo Via Isarco, dove ventuno ulteriori bancarelle accoglieranno visitatori e famiglie in un ambiente raccolto e suggestivo, un invito a rallentare e apprezzare la bellezza del dettaglio.

Il Mercatino di Bolzano non è solo un evento commerciale, ma un’occasione di solidarietà e impegno sociale.

Piazza del Grano ospiterà il tradizionale mercatino benefico, un’iniziativa che, fino al 23 dicembre, offrirà la possibilità di acquistare regali solidali, destinati a sostenere progetti umanitari in aree svantaggiate del mondo e a finanziare le attività delle associazioni locali, testimoniando il forte legame tra la comunità bolzanina e le sfide globali.

L’offerta culturale si arricchisce con eventi collaterali di grande valore.

Al Museion, una mostra celebrerà la torcia olimpica, un progetto espositivo che dialoga tra arte e sport nell’ambito dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026.

In Piazza Municipio, le installazioni artistiche di Armin Grunt e Stefan Vecchietti, realizzate in collaborazione con UNIKA, omaggeranno i XXV Giochi Olimpici Invernali, che vedranno anche la Provincia autonoma di Bolzano protagonista.

Sempre in Piazza Municipio, una mostra multimediale offrirà un viaggio emozionante alla scoperta delle più autentiche tradizioni natalizie altoatesine, un mosaico di usanze, leggende e simboli che raccontano l’anima profonda di questa terra.

Il Christkindlmarkt di Bolzano si configura dunque come un evento poliedrico, un connubio di tradizione, artigianato, gastronomia, solidarietà e cultura, un’esperienza indimenticabile per chiunque desideri immergersi nell’atmosfera magica del Natale in una delle più belle città alpine.