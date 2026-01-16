Dolomiti e Veronese: Tortellini d’Eccellenza tra Sci e Sapori

Un Viaggio Gastronomico tra Dolomiti e Veronese: La Seconda Edizione del Gemellaggio Obereggen-Alla BorsaNel cuore pulsante del Latemar Dolomites, Obereggen, rinomata località sciistica altoatesina, celebra la seconda edizione di un’inattesa e affascinante collaborazione con lo storico ristorante veronese Alla Borsa di Valeggio sul Mincio.



Questo gemellaggio, che trascende confini geografici e culturali, si concretizza in un’esperienza enogastronomica unica, culminando in un esclusivo show cooking presso il rifugio Oberholz, un gioiello architettonico a 2096 metri di altitudine.

Sabato 31 gennaio, l’Oberholz si trasformerà in un palcoscenico dove si incontrano la maestria delle massaie veronesi e la suggestività del paesaggio dolomitico.



I tortellini artigianali, frutto di una tradizione secolare, saranno i protagonisti indiscussi.



L’esperienza avrà inizio a mezzogiorno con un aperitivo raffinato: un calice di Lugana Doc, offerto dalla prestigiosa cantina Ottella, in perfetta armonia con un tortellino fritto, un assaggio della sapienza culinaria del ristorante Alla Borsa.

La carta dei menù del rifugio Oberholz presenterà due varianti di tortellini, espressioni di un’identità gastronomica ibrida e innovativa.



Il “Tortellino Nodo d’Amore”, un omaggio alla tradizione di Valeggio, si affiancherà allo speciale “Tortello Latemar”, una creazione originale che fonde la tecnica veronese con i sapori autentici dell’altoatesina Val d’Ega.



Quest’ultimo, infatti, incorpora il formaggio e la grappa al fieno, prodotti tipici della vallata di Obereggen, offrendo un connubio inedito tra le due culture gastronomiche.



L’iniziativa non si limita all’evento del 31 gennaio.

La stagione sciistica si arricchisce di un’ulteriore novità: l’Absam Stube, un ristorante recentemente rinnovato situato sulle piste, nei pressi della stazione a valle della seggiovia Absam-Maierl (1732 metri di altitudine).

Quest’ultimo, grazie alla visione dell’architetto Felix Pardeller dello studio Herzbluat_architecture, offre una reinterpretazione della tradizione alpina.

L’Absam Stube, come sottolinea Benjamin Kirchmaier, amministratore delegato della Obereggen Latemar SpA, si propone come un luogo di incontro ideale per sciatori, amanti dello slittino ed escursionisti, facilmente accessibile grazie agli impianti di risalita.



Immersi in un ambiente accogliente e confortevole, gli ospiti potranno ammirare un panorama mozzafiato sulle maestose cime dolomitiche del Latemar, godendo di un’esperienza sensoriale completa.



La stagione invernale del comprensorio Latemar Dolomites (Obereggen-Pampeago-Predazzo) continuerà a regalare emozioni fino al 12 aprile, offrendo un calendario ricco di eventi e opportunità per vivere appieno la magia delle montagne.



L’iniziativa Oberggen-Alla Borsa rappresenta, dunque, un ponte tra due mondi, un omaggio alla tradizione e un invito all’innovazione, capace di arricchire l’offerta turistica del Latemar Dolomites.



