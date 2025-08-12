Festa delle Malghe: Un Viaggio nel Cuore del Latemar

Un Viaggio nel Cuore delle Dolomiti: La Festa delle Malghe del LatemarIl Latemar, maestoso baluardo di roccia e verde, si appresta ad accogliere un’esperienza autentica: la Festa delle Malghe, un rituale estivo che celebra le tradizioni, i sapori e l’anima alpina della Val d’Ega. Domenica 3 agosto, un’occasione imperdibile per immergersi in un paesaggio suggestivo e gustare le eccellenze gastronomiche del Trentino-Alto Adige.La festa, più di un semplice evento, è un percorso sensoriale che si snoda attraverso un mosaico di rifugi e malghe, custodi di un patrimonio culturale millenario. L’ascensione avviene grazie alle efficienti cabinovie Ochsenweide e seggiovia panoramica Oberholz, che offrono viste mozzafiato sul paesaggio dolomitico a un prezzo agevolato, aprendo le porte ad un mondo fatto di profumi di fieno, di latte e di legna.Il percorso si rivela un viaggio nel tempo, un ritorno alle origini delle comunità montane. Ogni malga – Ortner, Gerber, Tholer, Hofer, Baito de la Scofa, Oberholz, Mayrl, Ganischger, Zischg, Weigler, Epircher Laner e Platzl-Römerkeller – apre le sue porte, accogliendo i visitatori con l’ospitalità sincera che da sempre contraddistingue l’uomo di montagna. Il rifugio Oberholz, vero gioiello architettonico a oltre 2000 metri, si erge come punto focale di questa festa, un simbolo della capacità di integrare l’uomo e l’ambiente in armonia.La gastronomia è l’anima pulsante dell’evento. Le associazioni locali – giovani contadini, Sport Club di Ega, vigili del fuoco volontari, KFS, Skiteam Latemar e Pompieri de Tiezèr – si uniscono per offrire una vetrina di sapori autentici, preparati con ingredienti freschi e genuini. Strauben fumanti, canederli in diverse interpretazioni (con albicocca, speck e gulasch), costine di maiale, selvaggina, cotolette succulente, lo strudel croccante e i würstel bianchi sono solo alcune delle delizie che aspetta il palato.L’atmosfera è arricchita da musica dal vivo, che risuona tra le pareti di pietra e il profumo del fieno. I suonatori di corno alpino intonano melodie ancestrali, creando un’atmosfera magica e suggestiva. I più piccoli potranno liberare la loro energia e la loro curiosità sui prati circostanti, tra giochi e attività dedicate. Alle ore 11, una funzione religiosa celebrata all’aperto, con la sua sacralità, amplierà ulteriormente il significato di questa festa, un momento di condivisione e di ringraziamento per le ricchezze del territorio.La Festa delle Malghe del Latemar non è solo un evento gastronomico, ma un’immersione totale nel cuore delle Dolomiti, un’occasione per riscoprire le tradizioni, la cultura e l’amore per la montagna che anima queste terre. Un appuntamento da non perdere, un viaggio indimenticabile nel paradiso delle Dolomiti, a breve distanza da Bolzano e facilmente accessibile anche con i mezzi pubblici.