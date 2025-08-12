HomeRegioniTrentinoFesta delle Malghe: Un Viaggio nel Cuore del Latemar

Festa delle Malghe: Un Viaggio nel Cuore del Latemar

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Trentino
Articolo precedente
Sapori in Viaggio: Sardegna incontra il Giappone a Cagliari
Articolo successivo
The 5 Best Hostels in San Diego

Un Viaggio nel Cuore delle Dolomiti: La Festa delle Malghe del LatemarIl Latemar, maestoso baluardo di roccia e verde, si appresta ad accogliere un’esperienza autentica: la Festa delle Malghe, un rituale estivo che celebra le tradizioni, i sapori e l’anima alpina della Val d’Ega. Domenica 3 agosto, un’occasione imperdibile per immergersi in un paesaggio suggestivo e gustare le eccellenze gastronomiche del Trentino-Alto Adige.La festa, più di un semplice evento, è un percorso sensoriale che si snoda attraverso un mosaico di rifugi e malghe, custodi di un patrimonio culturale millenario. L’ascensione avviene grazie alle efficienti cabinovie Ochsenweide e seggiovia panoramica Oberholz, che offrono viste mozzafiato sul paesaggio dolomitico a un prezzo agevolato, aprendo le porte ad un mondo fatto di profumi di fieno, di latte e di legna.Il percorso si rivela un viaggio nel tempo, un ritorno alle origini delle comunità montane. Ogni malga – Ortner, Gerber, Tholer, Hofer, Baito de la Scofa, Oberholz, Mayrl, Ganischger, Zischg, Weigler, Epircher Laner e Platzl-Römerkeller – apre le sue porte, accogliendo i visitatori con l’ospitalità sincera che da sempre contraddistingue l’uomo di montagna. Il rifugio Oberholz, vero gioiello architettonico a oltre 2000 metri, si erge come punto focale di questa festa, un simbolo della capacità di integrare l’uomo e l’ambiente in armonia.La gastronomia è l’anima pulsante dell’evento. Le associazioni locali – giovani contadini, Sport Club di Ega, vigili del fuoco volontari, KFS, Skiteam Latemar e Pompieri de Tiezèr – si uniscono per offrire una vetrina di sapori autentici, preparati con ingredienti freschi e genuini. Strauben fumanti, canederli in diverse interpretazioni (con albicocca, speck e gulasch), costine di maiale, selvaggina, cotolette succulente, lo strudel croccante e i würstel bianchi sono solo alcune delle delizie che aspetta il palato.L’atmosfera è arricchita da musica dal vivo, che risuona tra le pareti di pietra e il profumo del fieno. I suonatori di corno alpino intonano melodie ancestrali, creando un’atmosfera magica e suggestiva. I più piccoli potranno liberare la loro energia e la loro curiosità sui prati circostanti, tra giochi e attività dedicate. Alle ore 11, una funzione religiosa celebrata all’aperto, con la sua sacralità, amplierà ulteriormente il significato di questa festa, un momento di condivisione e di ringraziamento per le ricchezze del territorio.La Festa delle Malghe del Latemar non è solo un evento gastronomico, ma un’immersione totale nel cuore delle Dolomiti, un’occasione per riscoprire le tradizioni, la cultura e l’amore per la montagna che anima queste terre. Un appuntamento da non perdere, un viaggio indimenticabile nel paradiso delle Dolomiti, a breve distanza da Bolzano e facilmente accessibile anche con i mezzi pubblici.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Dati e Partnership: Rivoluzione nel Pinot Grigio delle Venezie

L'Evoluzione del Modello Vitivinicolo: Dati, Partnership e il Caso del Pinot Grigio delle VenezieNel...

Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Tradizioni tra Mare e Montagna

Latemar-Dolomiti: Un'Estate di Emozioni tra Tradizione Tirolese e Accoglienza RomagnolaIn un connubio inatteso ma...

Latemar: Natura, Futuro e Rinascita tra le Dolomiti UNESCO

Rinascita nel Latemar: Celebrare la Natura, Seminare il FuturoIl Latemar, gioiello delle Dolomiti, patrimonio...

Bolzano: Estate di Jazz e Danza tra Dolomiti e Innovazione

Bolzano, porta d'accesso alle maestose Dolomiti, si appresta a vivere un'estate intrisa di musica...

Dolomiti: Colazione Panoramica e Festa degli Alberi

Un'Esperienza Dolomitica tra Sapori Autentici e Impegno Ambientale: Colazione sull'Oberholz e Festa degli Alberi...

Bolzano Estate: Danza, Musica e Cultura Internazionale

L'estate bolzanina si configura come un vibrante palcoscenico culturale, orchestrato dalle proposte dell'azienda di...

Latemar: Estate tra Natura, Benessere e Avventura nelle Dolomiti

Latemar-Dolomiti: Un'Estate di Emozioni, Natura e BenessereImmersi nel cuore delle Dolomiti, un paesaggio riconosciuto...

Bolzano: Estate Musicale tra Classica e Cultura Internazionale

L'estate bolzanese si configura come un vibrante crocevia culturale, illuminato dalle note del Bolzano...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.