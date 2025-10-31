Grappa I.G.: Nascita di un Consorzio per la Tutela del Made in Italy

Il panorama vitivinicolo italiano accoglie una pietra miliare cruciale: l’ufficiale riconoscimento, tramite decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2025, del Consorzio Nazionale della Grappa I.

G.

– un’entità pionieristica che si erge a primo baluardo di tutela nel delicato e complesso settore delle bevande spiritose italiane.

Questa istituzione rappresenta una svolta strategica, non solo per il prodotto grappa, ma per l’intero sistema delle Indicazioni Geografiche (I.

G.

) che ne costituiscono il fondamento.

La denominazione I.

G.

, abbreviazione di Indicazione Geografica Protetta (IGP), offre una garanzia essenziale per i consumatori, legando in maniera inscindibile la produzione di un prodotto alle sue origini territoriali, alle tecniche tradizionali e all’identità culturale che lo contraddistinguono.

Il Consorzio Nazionale della Grappa I.

G.

si assume ora la responsabilità di vigilare sull’applicazione rigorosa di tali criteri, prevenendo usi impropri e fenomeni di contraffazione che ne minerebbero l’autenticità e il valore intrinseco.

Il ruolo del Consorzio si estende ben oltre la semplice tutela: esso è chiamato a catalizzare iniziative di valorizzazione che promuovano la conoscenza e l’apprezzamento della grappa italiana a livello globale.

Questa missione si declina in attività di formazione, comunicazione, e partecipazione a eventi internazionali, con l’obiettivo di consolidare l’immagine della grappa come espressione distintiva del *Made in Italy* e di stimolare la domanda sui mercati esteri.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti, evidenziando come esso segna un punto di rottura nel panorama delle bevande spiritose italiane e testimoniamo l’impegno del governo verso la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari nazionali.

Il riconoscimento di un Consorzio, infatti, non è un atto isolato, ma si inquadra in una strategia più ampia volta a rafforzare il sistema delle Indicazioni Geografiche, un patrimonio immateriale che contribuisce in maniera significativa all’identità e all’economia del Paese.

La tutela di queste denominazioni, infatti, non si riduce a una mera questione burocratica, ma rappresenta una difesa dei saperi artigianali, delle tradizioni agricole e del legame profondo tra territorio e prodotto.

L’azione del governo, in stretta collaborazione con gli operatori del settore e le loro rappresentanze, mira a garantire un futuro sostenibile per il *Made in Italy*, preservandone l’unicità e la qualità distintiva, elementi imprescindibili per la sua competitività sui mercati internazionali.