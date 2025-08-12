Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Tradizioni tra Mare e Montagna

Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Emozioni tra Tradizione Tirolese e Accoglienza RomagnolaIn un connubio inatteso ma promettente, la suggestiva cornice di Misano Adriatico, rinomata località balneare sulla costa romagnola, ospita un evento speciale per celebrare l’imminente stagione estiva del Latemar-Dolomiti. L’iniziativa, presentata dal direttore marketing e comunicazione di Obereggen Latemar Spa, Thomas Ondertoller, si inserisce all’interno del “Frühlingsfest Romagna”, un festival inedito ideato dal consulente di marketing Antonino Minchillo, che unisce le tradizioni tirolesi a quelle romagnole.Il gemellaggio tra Obereggen Latemar Spa e Visit Misano, un’alleanza consolidata negli ultimi due anni, si rinnova attraverso questa partnership strategica, che coinvolge anche il Misano World Circuit Marco Simoncelli e la Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura. L’apertura ufficiale della stagione estiva del Latemar-Dolomiti, prevista per sabato 7 giugno e protrattasi fino al 5 ottobre, offrirà un ricco calendario di eventi e attività, proiettando i visitatori in un universo di bellezza naturale e opportunità di svago.Il “Frühlingsfest Romagna” si protrarrà fino al 4 maggio e riprenderà con un weekend dedicato al divertimento familiare il 9-11 maggio. Il programma prevede serate a tema con Dj set, musica live e cene tradizionali in una suggestiva tenda da festa, offrendo un assaggio autentico del folklore tirolese e dell’ospitalità romagnola. L’assessore al Turismo di Misano Adriatico, Marco Dominici, sottolinea l’unicità dell’evento, che rappresenta un’occasione per promuovere il territorio e accogliere visitatori provenienti da tutta Italia.Un Paradiso Alpino ad Alta Quota: Esperienze Indimenticabili nel Cuore delle DolomitiDal 7 giugno, il Latemar-Dolomiti aprirà le sue porte a un’esperienza immersiva nella natura incontaminata. Il comprensorio offre un’ampia gamma di percorsi e attività per tutti i gusti e le età. La piattaforma panoramica Latemar.360° regala una vista mozzafiato sulle maestose catene montuose, mentre il percorso “Avventura Latemar.Natura” conduce alla scoperta della ricca flora e fauna alpina.Gli amanti del trekking potranno percorrere il sentiero Latemar.Panorama, che si snoda ai piedi delle pareti rocciose, o il sentiero Latemar.Alp, adatto anche alle famiglie con bambini. A Pampeago, il percorso Latemar.Art esporrà opere d’arte contemporanea, mentre il sentiero Latemar.Torredipisa, per gli appassionati di sport alpini, conduce al rifugio Latermarhütte/Torre di Pisa, con una vista impareggiabile sul gruppo della Marmolada.Per gli appassionati di geologia, il percorso didattico Dos Capèl, sul Passo Feudo, ripercorrerà la storia di un antico mare tropicale e di vulcani secolari, integrandosi con il percorso Latemar.Geotrail, che riporta indietro nel tempo di 245 milioni di anni, alla scoperta delle origini geologiche della regione. Per concludere la giornata in relax, il percorso tematico Latemar.Relax, lungo dolci pendii ricoperti di prati, offrirà un’oasi di pace e tranquillità. Il rinnovato sentiero Geotrail Dos Capèl, nell’area di Predazzo, a 2200 metri di altitudine, offrirà un’esperienza coinvolgente per bambini e famiglie, attraverso un percorso ricco di informazioni tattili, visive e audio, che svela i segreti delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità.