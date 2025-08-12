HomeRegioniTrentinoLatemar: Estate tra Natura, Benessere e Avventura nelle Dolomiti

Latemar: Estate tra Natura, Benessere e Avventura nelle Dolomiti

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Trentino
Articolo precedente
Sapori in Viaggio: Sardegna incontra il Giappone a Cagliari
Articolo successivo
The 5 Best Hostels in San Diego

Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Emozioni, Natura e BenessereImmersi nel cuore delle Dolomiti, un paesaggio riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale, si estende il territorio Latemar-Dolomites. Più di un semplice luogo, è un’esperienza sensoriale, un abbraccio di aria pura, panorami mozzafiato e un’offerta ricreativa capace di coinvolgere ogni età e passione. A soli 20 minuti da Bolzano, e facilmente raggiungibile da Pampeago e Predazzo, Obereggen si configura come porta d’accesso a un mondo di opportunità. L’estate qui si dispiega tra sentieri rinnovati, proposte gastronomiche di eccellenza e un profondo impegno per la sostenibilità ambientale, con aperture garantite fino al 5 ottobre. Le terrazze panoramiche Latemar.360° offrono uno spettacolo imponente: un susseguirsi di cime maestose, scolpite dal tempo e coronate da ghiacciai scintillanti.Per le famiglie, l’Avventura Latemar.Natura è un percorso ludico ed educativo, dove i più piccoli possono scoprire i segreti della flora e della fauna alpina. Chi ricerca un’esperienza più contemplativa potrà optare per il Latemar.Panorama, un percorso di tre chilometri che si snoda ai piedi delle pareti rocciose, invitando alla sosta e alla riflessione. Il Latemar.Alp, accessibile anche con passeggino, svela i tesori dell’agricoltura alpina attraverso stazioni interattive coinvolgenti. A Pampeago, il Latemar.Art propone un percorso artistico con opere di artisti di fama internazionale.Gli amanti dello sport trovano pane per i loro denti sul sentiero Latemar.Torredipisa, che conduce al rifugio omonimo a 2.671 metri, offrendo una vista privilegiata sul gruppo della Marmolada. A Predazzo, il percorso didattico Dos Capèl, un vero e proprio viaggio nel tempo, racconta la storia di un mare tropicale e di antichi vulcani, integrandosi con il Geotrail che conduce a 245 milioni di anni fa, svelando i segreti della geologia locale. Il rinnovato Geotrail Dos Capèl, accessibile a 2200 metri di altitudine, offre un’immersione completa tra rocce, piante e fossili, un vero e proprio libro aperto sulla storia delle Dolomiti. Le 19 postazioni lungo il percorso presentano contenuti audio, visivi e tattili, stimolando tutti i sensi.Obereggen offre anche percorsi tematici dedicati al relax, come il Latemar.Relax, che si snoda attraverso dolci pendii ricoperti di prati. Un’esperienza sempre più richiesta è quella del percorso Mindfulness.Latemar, un’occasione per rigenerarsi corpo e mente, affrontando lo stress legato all’uso eccessivo della tecnologia e dei social media.Per i più piccoli e le famiglie, i percorsi Avventura Latemar offrono un’esperienza immersiva nei racconti delle Dolomiti, dalla tempesta Vaia alle leggende locali. Attraverso installazioni, gioco-libri, mappe e audio-giochi interattivi, i partecipanti si uniscono a una sfida avvincente, raccogliendo punti preziosi per la riforestazione dei boschi.Gli appassionati di mountain bike, sia con biciclette tradizionali che elettriche, possono esplorare i percorsi del Latemar Ronda, un circuito che abbraccia il massiccio dolomitico, adatto a famiglie, principianti e ciclisti esperti. Val d’Ega e i dintorni offrono una rete diversificata di strade forestali, sentieri escursionistici e trail adrenalinici.Latemar-Dolomites è dunque molto più di una destinazione estiva: è un invito a riconnettersi con la natura, a scoprire le proprie passioni e a vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei luoghi più belli del mondo.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Dati e Partnership: Rivoluzione nel Pinot Grigio delle Venezie

L'Evoluzione del Modello Vitivinicolo: Dati, Partnership e il Caso del Pinot Grigio delle VenezieNel...

Latemar-Dolomiti: Un’Estate di Tradizioni tra Mare e Montagna

Latemar-Dolomiti: Un'Estate di Emozioni tra Tradizione Tirolese e Accoglienza RomagnolaIn un connubio inatteso ma...

Latemar: Natura, Futuro e Rinascita tra le Dolomiti UNESCO

Rinascita nel Latemar: Celebrare la Natura, Seminare il FuturoIl Latemar, gioiello delle Dolomiti, patrimonio...

Bolzano: Estate di Jazz e Danza tra Dolomiti e Innovazione

Bolzano, porta d'accesso alle maestose Dolomiti, si appresta a vivere un'estate intrisa di musica...

Dolomiti: Colazione Panoramica e Festa degli Alberi

Un'Esperienza Dolomitica tra Sapori Autentici e Impegno Ambientale: Colazione sull'Oberholz e Festa degli Alberi...

Bolzano Estate: Danza, Musica e Cultura Internazionale

L'estate bolzanina si configura come un vibrante palcoscenico culturale, orchestrato dalle proposte dell'azienda di...

Festa delle Malghe: Un Viaggio nel Cuore del Latemar

Un Viaggio nel Cuore delle Dolomiti: La Festa delle Malghe del LatemarIl Latemar, maestoso...

Bolzano: Estate Musicale tra Classica e Cultura Internazionale

L'estate bolzanese si configura come un vibrante crocevia culturale, illuminato dalle note del Bolzano...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.