Mare e Montagna: Misano e Dolomiti, un Turismo Integrato

Un Ponte tra Mare e Montagna: Misano Adriatico e le Dolomiti Celebrano il Turismo IntegratoIn un connubio suggestivo di paesaggi e culture, Misano Adriatico si prepara ad accogliere la seconda edizione dell’evento che celebra l’incontro tra il fascino del Mare Adriatico e la maestosità delle Dolomiti. L’appuntamento, in concomitanza con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini (12-14 settembre), testimonia un’alleanza strategica tra diverse realtà turistiche, volta a promuovere un’offerta integrata e diversificata.L’iniziativa nasce come reciproco ringraziamento per l’ospitalità ricevuta a Obereggen, dove Visit Misano ha organizzato un esclusivo “Beach Party” a 2000 metri d’altezza, creando un’esperienza unica e memorabile. Questa forma di scambio, che vede la collaborazione tra Visit Misano, la società impianti Obereggen Latemar SpA, l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e il Misano World Circuit, sottolinea l’importanza di creare sinergie e sviluppare progetti comuni per attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato.L’evento di presentazione, che si terrà giovedì 11 settembre, vedrà la partecipazione dei vertici delle quattro realtà coinvolte: Luigi Bellettini (Visit Misano), Thomas Ondertoller (Obereggen Latemar), Roland Buratti e Roberta Agosti (Bolzano). L’obiettivo è quello di presentare la stagione invernale e rafforzare un rapporto di collaborazione che si estende ben oltre la semplice promozione turistica.Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione di Obereggen Latemar, sottolinea l’importanza di questa partnership, evidenziando come l’iniziativa contribuisca a consolidare l’immagine di una regione ricca di opportunità, capace di offrire esperienze uniche e personalizzate. L’apertura ufficiale della stagione sciistica, prevista per il 28 novembre, vedrà Obereggen aprire le sue piste sia di giorno che di sera, con un’atmosfera festosa e vivace, che esalta la bellezza del paesaggio dolomitico.Luigi Bellettini, presidente di Visit Misano, evidenzia come la collaborazione con Obereggen rappresenti un modello di successo da replicare, confermando il valore di una sinergia proficua per la crescita del territorio. L’accordo si estende anche alla promozione del Mercatino di Natale di Bolzano, un evento che attira visitatori da tutta Italia e dall’estero, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della regione.Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit Marco Simoncelli, sottolinea l’importanza di condividere esperienze e best practice in materia di sicurezza, con l’obiettivo di implementare progetti comuni per la prevenzione di incidenti sia sulle piste di sci che sui circuiti automobilistici.Roberta Agosti, direttrice dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, rimarca la natura innovativa di questa partnership, che ha già portato alla realizzazione di campagne promozionali congiunte, come quella legata alla Frühlingsfest Romagna, un evento che celebra l’incontro tra la tradizione bavarese e l’ospitalità romagnola.L’iniziativa non si limita alla mera promozione turistica; si configura come un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale, volto a creare un’offerta integrata e diversificata, capace di attrarre visitatori di ogni tipo e di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico della regione. Il connubio tra mare e montagna, tra adrenalina e relax, tra tradizione e innovazione, si preannuncia come un elemento distintivo e un motore di crescita per l’intero territorio.