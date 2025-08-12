Ultimo Kilometro: Festival del Turismo Lento tra le Colline Trevigiane

Ultimo Kilometro: Un Viaggio Oltre il Confine del PassoL’Alta Marca Trevigiana si prepara ad accogliere “Ultimo Kilometro”, un festival dedicato al turismo lento che si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 luglio tra Pitino e Serripola, con l’azienda agricola Campagna Magna come cuore pulsante dell’evento. Nato dall’iniziativa dell’associazione Pranzo al sacco – già artefice del suggestivo Cammino dei Forti – e sotto l’egida del Comune di San Severino Marche, il festival si configura come un’immersione sensoriale e culturale, pensata per camminatori escursionisti, famiglie e per tutti coloro che desiderano riscoprire il valore del viaggio lento e consapevole.Il nome “Ultimo Kilometro” racchiude un’eco significativa: non il traguardo finale di una corsa, bensì il momento in cui, durante un percorso, lo sguardo si dilata, l’affaticamento si stempera nella contemplazione e le emozioni si compongono in un’armonia profonda. È l’istante in cui si trascende la mera progressione fisica per abbracciare una comprensione più ampia del territorio, della propria interiorità e del legame che ci unisce al luogo che stiamo attraversando.Il programma d’apertura, venerdì 18 luglio, prevede la quinta tappa del Cammino dei Forti, un’escursione che si snoda da Pitino a Serripola, culminando in una cena sotto le stelle presso Campagna Magna (prenotazione obbligatoria). La notte si accenderà poi con un’esperienza di “Star Trekking”, un’occasione unica per osservare il cielo stellato in un contesto di profonda immersione nella natura, lontano dall’inquinamento luminoso.Il sabato 19 si trasformerà Serripola in un effervescente crocevia di esperienze. Laboratori creativi per adulti e bambini affiancheranno attività di bushcraft, trasmettendo conoscenze ancestrali sulla sopravvivenza e il rapporto con l’ambiente. Incontri stimolanti con camminatori esperti, scrittori ispirati, influencer del settore e figure di riferimento del turismo sostenibile offriranno spunti di riflessione e nuove prospettive. Escursioni guidate alla scoperta di sentieri meno battuti, passeggiate sensoriali per affinare la percezione del territorio, musica dal vivo, racconti di vita e degustazioni di prodotti tipici locali arricchiranno ulteriormente l’offerta.“Camminare non è solamente avanzare nello spazio, ma un rito di riconnessione: con l’ambiente circostante, con gli altri esseri umani e con la memoria stratificata nei luoghi che attraversiamo” affermano i promotori David Padella, Guido Pacella e Alessio Ancillani. “Ultimo Kilometro nasce con l’ambizione di elevare l’Alta Marca a laboratorio di turismo lento, divulgando le sue peculiarità a chi è disposto a guardare oltre la superficie, a cogliere la ricchezza nascosta dietro l’apparenza.” L’obiettivo è promuovere un approccio al viaggio che va oltre il semplice spostamento, favorendo un’esperienza trasformativa, un’occasione per riscoprire il piacere di rallentare, di osservare, di ascoltare, di sentirsi parte integrante di un ecosistema complesso e affascinante.