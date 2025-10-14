FontinaMi: Milano Incontra le Alpi, un Tuffo nel Gusto.

FontinaMi: Un Viaggio Sensoriale tra Milano e le Alpi, un Omaggio alla Tradizione CaseariaMilano si veste di alpino per celebrare la Fontina, un tesoro gastronomico del Piemonte, con l’evento “FontinaMi”.

Dal 3 al 16 novembre, dodici tra i più stimati ristoranti del capoluogo lombardo aprono le loro cucine per un’esperienza culinaria unica, un’immersione nei profumi e nei sapori di un formaggio DOP che incarna la storia e la cultura di una terra.

L’iniziativa, presentata ufficialmente a Milano, offre ai palati milanesi un’opportunità irripetibile: assaporare la Fontina DOP reinterpretata in chiave contemporanea da chef di talento.

Tra i locali coinvolti spiccano nomi di spicco come Bela Tusa, Bottega Lucia, Bu:r di Eugenio Boer, Ciz Cantina e Cucina, Daniel Canzian, Il Liberty, Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale, Locanda alla Scala, Osteria Brunello, RAW Restaurant, Ratanà e Stendhal, ognuno con la propria identità e stile.

L’evento non è solo una vetrina gastronomica, ma un’occasione per approfondire la conoscenza di un prodotto complesso e variegato.

Ogni ristorante avrà l’onore di presentare una delle tre espressioni distintive della Fontina DOP: la classica Fontina DOP, simbolo di purezza e tradizione, la Fontina DOP Alpeggio, intensificata dai profumi dei pascoli estivi, e la Fontina DOP lunga stagionatura, matura e avvolgente.

L’assegnazione delle tipologie è stata effettuata a sorte, per garantire la massima libertà creativa agli chef e stimolare la sperimentazione.

Andrea Barmaz, Presidente del Consorzio di Tutela della Fontina, ha sottolineato l’importanza di questo connubio tra la cucina milanese e la tradizione casearia piemontese.

“Volevamo rendere omaggio alla passione e all’ingegno degli chef che, negli ultimi cinque anni, hanno dedicato creazioni straordinarie alla nostra Fontina DOP”, ha dichiarato Barmaz.

Per questo, il Consorzio ha realizzato un ricettario digitale scaricabile gratuitamente dal proprio sito web, un vero e proprio scrigno di ricette che permetterà a tutti gli appassionati di replicare a casa propria le interpretazioni più innovative e apprezzate.

L’iniziativa “FontinaMi” si arricchisce di un ulteriore tassello: un gemellaggio con Courmayeur, rinomata località turistica montana amatissima dai milanesi.

Nel marzo 2024, i ristoranti di Courmayeur daranno vita a un evento parallelo, creando piatti inediti che abbineranno la Fontina DOP a ingredienti tipici della cucina milanese, un vero ponte gastronomico tra le Alpi e la città.

Questa collaborazione simboleggia l’ambizione del Consorzio di promuovere la Fontina DOP non solo come prodotto di eccellenza, ma come veicolo di scambio culturale e di valorizzazione del territorio.