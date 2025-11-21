La Bagna Caöda di Faule al Forte di Bard

Prosegue la collaborazione tra Forte di Bard, Comune e Pro loco di Faule (Cuneo): sabato 29 novembre 2025 è in programma una serata gastronomica dedicata alla Bagna Caöda.

Il Comune di Faule è capitale di questa prelibatezza che vanta un’antica ricetta locale celebrata ogni anno durante la Festa della Bagna Caöda. La cena sarà servita nel ristorante La Polveriera del Forte, dalle ore 20.00. Prima della cena sarà possibile visitare la mostra Fernando Botero. Tecnica monumentale, allestita nelle sale delle Cannoniere.

Il menù

I volontari della Pro loco di Faule proporranno la celebre Bagna Caöda preparata con l’Aglio di Caraglio accompagnata dalle verdure del territorio piemontese. Nel menù anche salamini con crauti, l’uovo sodo per concludere con un tipico bunet e il digestivo fujot.

Come partecipare

La prenotazione è obbligatoria sino ad esaurimento dei posti all’interno del Ristorante La Polveriera.

Tariffa: 40,00 euro, bevande escluse.

Il prezzo include il biglietto di ingresso alla mostra.

Prenotazioni:

Tel. + 39 0125 833811

E-mail: prenotazioni@fortedibard.it – fortedibard.it