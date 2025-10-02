Marché au Fort: Sapori e Tradizioni al Forte di Bard

Il Forte di Bard, custode silenzioso di secoli di storia, si anima nuovamente con il Marché au Fort, un evento che si configura come una celebrazione vibrante dell’identità valdostana.

Dal 11 al 12 ottobre, il borgo medievale e l’imponente fortezza si trasformeranno in un palcoscenico di sapori autentici e tradizioni secolari, un vero e proprio crocevia di eccellenze agricole e artigianali.

Il Marché au Fort non è semplicemente una fiera, ma un’iniziativa strategica volta a rafforzare il tessuto produttivo locale, offrendo una vetrina privilegiata alle realtà imprenditoriali valdostane.

Le 72 aziende partecipanti rappresentano un microcosmo della ricchezza agroalimentare regionale, un mosaico di filiere che spaziano dalle lavorazioni della carne, con salumi e formaggi artigianali, alla produzione di miele, prodotti da forno, ortofrutta di stagione e vini pregiati.

Un’attenzione particolare è dedicata ai prodotti di qualità, contraddistinti da marchi di certificazione – DOP, DOC, IGP – che ne attestano l’origine geografica, le tecniche di lavorazione e il rispetto di rigorosi standard qualitativi.

Accanto a questi, spiccano le produzioni agroalimentari tradizionali (PAT), custodi di ricette e saperi antichi, i prodotti trasformati con ingredienti locali e le linee biologiche, testimonianza di un’attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale.

L’edizione di quest’anno arricchisce l’offerta con la presenza di stimati ospiti esterni alla regione: il Consorzio dell’Asparago di Badoere IGP, portatore di una tradizione orticola di pregio, il Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago DOP, simbolo di eccellenza casearia, e il Consorzio della Nocciola di Cortemilia, custode di un frutto nobile dal sapore inconfondibile.

Queste collaborazioni interregionali ampliano l’orizzonte del Marché au Fort, promuovendo uno scambio di esperienze e know-how che beneficia l’intero territorio.

L’evento si propone di essere un’esperienza multisensoriale, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età.

Un programma fitto di attività laboratoriali, pensato per i più piccoli, li avvicinerà al mondo dell’agricoltura e della trasformazione alimentare in modo ludico e interattivo.

Degustazioni guidate offriranno l’opportunità di scoprire i sapori autentici del territorio, mentre intrattenimenti musicali creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Infine, la mostra fotografica ‘La main et le geste en agriculture’, curata da Verdiana Vono e ospitata nella Maison des Artistes, offrirà una riflessione poetica e documentaristica sul rapporto tra l’uomo, la terra e il lavoro agricolo, svelandone la bellezza e la complessità.

Il Marché au Fort si conferma così un appuntamento imperdibile, un viaggio nel cuore della Val d’Aosta, tra sapori, tradizioni e artigianato di qualità.