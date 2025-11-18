Modon d’Or: L’Eccellenza della Fontina DOP Valorizzata

La Valle d’Aosta si appresta a celebrare un pilastro della sua identità gastronomica e rurale con l’attesissima edizione 2025 del concorso Modon d’or, un’occasione per esaltare l’eccellenza della Fontina Dop d’alpeggio.

Trentotto produttori, custodi di un sapere millenario, hanno presentato le loro creazioni, frutto di un’estiva di duro lavoro e profonda connessione con il territorio.

Il Modon d’or non è semplicemente un concorso; è un sistema complesso di valutazione che coinvolge tre distinte giurie, ciascuna con un ruolo specifico nel processo di selezione.

La prima, una giuria tecnica specializzata, si occuperà di una scrematura accurata, individuando le dieci forme che accederanno alla fase successiva.

Successivamente, una giuria composta da operatori del settore, esperti delle dinamiche del mercato e sensibili alle peculiarità locali, affinerà la scelta.

Il culmine del processo sarà la degustazione finale, affidata a una giuria d’eccellenza, un panel di figure di spicco nel panorama lattiero-caseario nazionale: esperti riconosciuti, giornalisti influenti e rappresentanti degli enti regionali partner, che garantiranno un giudizio autorevole e indipendente.

La Fontina, in questa celebrazione, emerge come molto più di un semplice prodotto alimentare; è l’incarnazione stessa della Valle d’Aosta, un legame indissolubile tra uomo, natura e tradizione.

Come sottolineato dall’assessora all’Agricoltura, Speranza Girod, dietro ogni forma di Fontina Modon d’Or si celano storie di famiglie di allevatori che, con dedizione e passione, perpetuano un’attività fondamentale per la salvaguardia del territorio alpino, spesso fragile e marginale.

Questo lavoro, che richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza del ciclo naturale, contribuisce a mantenere vivo un paesaggio unico e a preservare la biodiversità locale.

Il concorso Modon d’Or, al di là del valore simbolico, assume anche una rilevanza economica concreta.

Il prezzo di 22 euro al chilogrammo garantito ai produttori rappresenta un sostegno importante, riconoscendo il valore aggiunto del prodotto Dop d’alpeggio e incentivando la continuità di una filiera sostenibile.

Il prezzo al dettaglio, fissato a 34 euro al chilogrammo, riflette la qualità superiore della Fontina, frutto di un processo produttivo artigianale e legato a un ambiente naturale privilegiato.

L’aggiunta di un premio in denaro di 1.500 euro per i cinque vincitori rappresenta un ulteriore incentivo all’eccellenza e alla valorizzazione del prodotto.

La cerimonia di premiazione, che si svolgerà sabato 29 novembre alle 11 presso l’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta, concluderà le celebrazioni, offrendo un’occasione di incontro e condivisione per tutti i protagonisti di questa importante manifestazione.