Prosciuttiamo: Sport, Sapori e Tradizioni nel Cuore della Valle d’Aosta

Il cuore delle Valli d’Aosta si anima nuovamente dal 13 al 15 giugno con ‘Prosciuttiamo’, la celebrazione annuale del prestigioso prosciutto crudo di Saint-Marcel, giunta alla sua nona edizione. Un evento che trascende la semplice degustazione, trasformandosi in un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale, capace di coinvolgere il visitatore in un’esperienza immersiva nelle tradizioni valdostane.L’apertura ufficiale, venerdì sera alle 21, sarà un momento di prestigio con la presenza di due figure emblematiche dello sport italiano: Federica Brignone e Giorgia Collomb, campionesse di sci alpino. Il dialogo con le atlete, moderato dal noto giornalista Carlo Gobbo, offrirà spunti interessanti sul mondo dello sport, sull’impegno e sulla passione che animano questi percorsi di eccellenza.’Prosciuttiamo’ non è solo prosciutto, ma un percorso che abbraccia l’intero territorio, estendendosi per 18 chilometri lungo la suggestiva “Via del Prosciutto”. Tredici tappe, disseminate tra i pittoreschi villaggi di Saint-Marcel, offriranno un caleidoscopio di attività, pensate per soddisfare i gusti di ogni visitatore. Gli appassionati di sport e natura potranno cimentarsi in percorsi escursionistici, ciclismo e attività all’aria aperta, scoprendo angoli nascosti e panorami mozzafiato.Il sabato 14 sarà il giorno del Vertical Saint-Marcel Prosciuttiamo, la quinta edizione di una corsa in salita che mette alla prova la resistenza e la passione per la montagna. Un evento che attira sempre più partecipanti, desiderosi di sfidarsi in un contesto unico e suggestivo.La manifestazione si distingue anche per l’attenzione alla tradizione e alla cultura locale. Gli antichi saperi si riaccendono con dimostrazioni dal vivo: il suono ritmico della macinazione del grano, azionato da un antico mulino ad acqua, si mescola al profumo inebriante del pane appena sfornato nell’antico forno del 1600 di Seissogne. Queste attività offrono un’occasione unica per scoprire le tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, un vero e proprio patrimonio immateriale da custodire e valorizzare.’Prosciuttiamo’ si configura quindi come un evento multifunzionale, un connubio perfetto tra enogastronomia, sport, cultura e divertimento, un’occasione imperdibile per immergersi nell’autentica anima della Valle d’Aosta e scoprire i sapori unici del suo prosciutto crudo di Saint-Marcel. Un viaggio tra le montagne, i sapori e le tradizioni di una terra ricca di storia e di fascino.