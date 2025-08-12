HomeRegioniValle d'AostaProsciuttiamo: Sport, Sapori e Tradizioni nel Cuore della Valle d'Aosta

Prosciuttiamo: Sport, Sapori e Tradizioni nel Cuore della Valle d’Aosta

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Valle d'Aosta
Articolo precedente
Biodiversità a rischio: l’emergenza dei viticoltori italiani
Articolo successivo
Dazi Trump: Grana Padano a rischio, tensioni USA-Europa

Il cuore delle Valli d’Aosta si anima nuovamente dal 13 al 15 giugno con ‘Prosciuttiamo’, la celebrazione annuale del prestigioso prosciutto crudo di Saint-Marcel, giunta alla sua nona edizione. Un evento che trascende la semplice degustazione, trasformandosi in un vero e proprio viaggio sensoriale e culturale, capace di coinvolgere il visitatore in un’esperienza immersiva nelle tradizioni valdostane.L’apertura ufficiale, venerdì sera alle 21, sarà un momento di prestigio con la presenza di due figure emblematiche dello sport italiano: Federica Brignone e Giorgia Collomb, campionesse di sci alpino. Il dialogo con le atlete, moderato dal noto giornalista Carlo Gobbo, offrirà spunti interessanti sul mondo dello sport, sull’impegno e sulla passione che animano questi percorsi di eccellenza.’Prosciuttiamo’ non è solo prosciutto, ma un percorso che abbraccia l’intero territorio, estendendosi per 18 chilometri lungo la suggestiva “Via del Prosciutto”. Tredici tappe, disseminate tra i pittoreschi villaggi di Saint-Marcel, offriranno un caleidoscopio di attività, pensate per soddisfare i gusti di ogni visitatore. Gli appassionati di sport e natura potranno cimentarsi in percorsi escursionistici, ciclismo e attività all’aria aperta, scoprendo angoli nascosti e panorami mozzafiato.Il sabato 14 sarà il giorno del Vertical Saint-Marcel Prosciuttiamo, la quinta edizione di una corsa in salita che mette alla prova la resistenza e la passione per la montagna. Un evento che attira sempre più partecipanti, desiderosi di sfidarsi in un contesto unico e suggestivo.La manifestazione si distingue anche per l’attenzione alla tradizione e alla cultura locale. Gli antichi saperi si riaccendono con dimostrazioni dal vivo: il suono ritmico della macinazione del grano, azionato da un antico mulino ad acqua, si mescola al profumo inebriante del pane appena sfornato nell’antico forno del 1600 di Seissogne. Queste attività offrono un’occasione unica per scoprire le tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, un vero e proprio patrimonio immateriale da custodire e valorizzare.’Prosciuttiamo’ si configura quindi come un evento multifunzionale, un connubio perfetto tra enogastronomia, sport, cultura e divertimento, un’occasione imperdibile per immergersi nell’autentica anima della Valle d’Aosta e scoprire i sapori unici del suo prosciutto crudo di Saint-Marcel. Un viaggio tra le montagne, i sapori e le tradizioni di una terra ricca di storia e di fascino.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Valle d’Aosta: Un Viaggio di Sapori e Tradizioni

L'estate valdostana si accende con "Non solo show cooking", un ciclo di eventi dedicati...

Valle d’Aosta a Parigi: un viaggio tra gusto e tradizione.

La Valle d'Aosta, custode di un patrimonio agroalimentare di inestimabile valore, intende rafforzare la...

Valle d’Aosta: Via i Distretti del Cibo, nuove opportunità per le aziende.

La Regione Valle d’Aosta ha recentemente compiuto un passo significativo verso la valorizzazione del...

Cucina di Lusso: Leggerezza, Innovazione e il Ritorno al Vivere

Nell'era della ristorazione di lusso, anche le cucine stellate si confrontano con un imperativo:...

Valle d’Aosta: Certificazione Ambientale per un Futuro Sostenibile

La Valle d'Aosta, scrigno di paesaggi alpini unici e di tradizioni agricole secolari, si...

Alpages Ouverts: Un Viaggio nel Cuore delle Malghe Valdostane

Ogni anno, l'estate valdostana si veste di un'eco antica, il richiamo delle malghe che...

Vins Extremes: Il Salone del Vino Eroico Ritorna al Forte di Bard

Il Forte di Bard, fortezza strategica incastonata nel cuore delle Alpi, si appresta ad...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.