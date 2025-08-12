Valle d’Aosta a Parigi: un viaggio tra gusto e tradizione.

HomeRegioniValle d'AostaValle d'Aosta a Parigi: un viaggio tra gusto e tradizione.

La Valle d’Aosta, custode di un patrimonio agroalimentare di inestimabile valore, intende rafforzare la sua presenza e visibilità a Parigi, capitale culturale ed enogastronomica mondiale. L’iniziativa, concretizzata in un evento esclusivo presso la Maison du Val d’Aoste, si configura come un’opportunità strategica per proiettare l’identità regionale e le eccellenze agricole in un contesto internazionale.L’evento, programmato per il pomeriggio, non si limiterà a una semplice presentazione, ma si proporrà come un’immersione sensoriale e culturale nel cuore della Valle d’Aosta. Al centro, una suggestiva mostra fotografica intitolata “La main et le geste en agriculture”, raccoglie le opere vincitrici del prestigioso concorso promosso dall’Assessorato regionale all’agricoltura. Queste immagini, potenti e evocative, catturano l’essenza del lavoro agricolo, immortalando i gesti sapienti, le mani esperte che modellano il paesaggio e coltivano la terra. Oltre alla componente visiva, l’evento offrirà un’esperienza gustativa appositamente curata. Una degustazione di prodotti locali, accuratamente selezionati per esaltare le denominazioni di qualità e le tipicità regionali, sarà abbinata a vini DOC, veri e propri ambasciatori del terroir valdostano. Un buffet raffinato, preparato con ingredienti provenienti direttamente dal territorio, completerà il percorso sensoriale, offrendo un assaggio autentico della gastronomia valdostana.L’Assessore Marco Carrel sottolinea l’importanza di questo momento di incontro e condivisione, destinato a giornalisti specializzati, influencer del settore enogastronomico e personalità legate alla regione. “Si tratta di un’occasione unica per divulgare le peculiarità e le specificità del nostro sistema agricolo, un mondo fatto di tradizione, passione e profonda conoscenza del territorio,” afferma l’Assessore. “Vogliamo mostrare i volti, i gesti e i ritmi che scandiscono la vita quotidiana dei nostri agricoltori e allevatori, custodi di un sapere antico e prezioso.”L’evento si inserisce in un quadro più ampio di relazioni storiche e culturali che legano la Valle d’Aosta e Parigi. La Maison du Val d’Aoste, vera e propria vetrina regionale nel cuore della capitale francese, rappresenta un punto di riferimento per la comunità valdostana espatriata e un luogo di incontro tra due realtà geograficamente distanti ma profondamente intrecciate da una storia condivisa e da una reciproca ammirazione. La promozione agroalimentare, in questo contesto, si traduce in un’occasione per rafforzare un legame che si fonda sulla valorizzazione del territorio, sulla salvaguardia delle tradizioni e sulla celebrazione della qualità.

