Valle d’Aosta: Un Viaggio di Sapori e Tradizioni

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
L’estate valdostana si accende con “Non solo show cooking”, un ciclo di eventi dedicati alla celebrazione del patrimonio culinario regionale, ben oltre la semplice esibizione in cucina. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni enogastronomiche che da secoli caratterizzano il territorio, riscoprendo sapori autentici e ingredienti genuini.Il format, rinnovato e ampliato rispetto alle edizioni passate, propone un’esperienza multisensoriale che unisce dimostrazioni di alta cucina a narrazioni di storie e saperi tramandati di generazione in generazione. Non si tratta solo di assistere alla preparazione di piatti prelibati, ma di comprendere le radici culturali che li alimentano, le tecniche artigianali impiegate e il legame profondo con il paesaggio alpino.Il viaggio attraverso i sapori valdostani prende il via a Cogne, il 26 luglio, nella suggestiva cornice della piazza del Municipio. Qui, la chef Giuseppina Serra guiderà il pubblico alla scoperta di ricette tradizionali, reinterpretate con un tocco di modernità e creatività. Seguirà, il 3 agosto, l’appuntamento a La Thuile, un gioiello alpino immerso nelle valli occidentali, con un focus sulle specialità locali e le erbe selvatiche che arricchiscono i piatti della tradizione.Il 6 agosto, la festa si sposta a Gressoney-Saint-Jean, un borgo incastonato tra le vette del comprensorio del Monte Bianco. In piazza Obre Platz, lo chef Giuseppe Cardullo intratterrà il pubblico con una dimostrazione che esalterà i prodotti di montagna, dalla carne di allevamento ai formaggi artigianali, raccontando le storie dei pastori e delle famiglie che li producono.L’ultimo appuntamento del ciclo, il 12 agosto, si terrà a La Magdeleine, un piccolo paese di confine che conserva intatto il suo fascino rustico. Lo chef Lorenzo Boccuto, con la sua maestria, illustrerà l’uso sapiente delle patate, ingrediente versatile e fondamentale nella cucina valdostana, proponendo piatti che spaziano dagli antipasti ai dessert.”Non solo show cooking” rappresenta un’opportunità imperdibile per residenti e visitatori, un invito a condividere un’esperienza autentica, un viaggio emozionante alla scoperta dell’anima valdostana, racchiusa nei suoi sapori e nelle sue tradizioni. Un omaggio alla terra, ai suoi prodotti e alle persone che la rendono unica.

Valle d'Aosta a Parigi: un viaggio tra gusto e tradizione.

La Valle d'Aosta, custode di un patrimonio agroalimentare di inestimabile valore, intende rafforzare la...

Valle d'Aosta: Via i Distretti del Cibo, nuove opportunità per le aziende.

La Regione Valle d’Aosta ha recentemente compiuto un passo significativo verso la valorizzazione del...

Prosciuttiamo: Sport, Sapori e Tradizioni nel Cuore della Valle d'Aosta

Il cuore delle Valli d'Aosta si anima nuovamente dal 13 al 15 giugno con...

Cucina di Lusso: Leggerezza, Innovazione e il Ritorno al Vivere

Nell'era della ristorazione di lusso, anche le cucine stellate si confrontano con un imperativo:...

Valle d'Aosta: Certificazione Ambientale per un Futuro Sostenibile

La Valle d'Aosta, scrigno di paesaggi alpini unici e di tradizioni agricole secolari, si...

Alpages Ouverts: Un Viaggio nel Cuore delle Malghe Valdostane

Ogni anno, l'estate valdostana si veste di un'eco antica, il richiamo delle malghe che...

Vins Extremes: Il Salone del Vino Eroico Ritorna al Forte di Bard

Il Forte di Bard, fortezza strategica incastonata nel cuore delle Alpi, si appresta ad...

