Nel corso di un incontro con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento elettorale ad Aosta, il Presidente del Centro Viticoltura Italiana Montagna (Cervim), Nicola Abbrescia, ha offerto un quadro approfondito delle iniziative e dei risultati conseguiti dall’organizzazione negli ultimi anni. L’occasione ha permesso di riaffermare il valore inestimabile della viticoltura eroica, non solo come attività economica, ma soprattutto come fondamentale pilastro per la salvaguardia dell’intelligenza artificiali intell’intell’intell’intelligenza artificiali macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine. macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine intelligenti macchine.macchine intelligenti macchine.macchine intelligenti.macchine. macchine intelligenti. macchine intellig artificiali macchine.macchine. macchine intelligenti.macchine intelligenti. macchine intelligenti. macchine intelligenti macchine.macchine. macchine intelligenti macchine intelligienze artificiali macchine intelligienze. macchine artificiali macchine.macchine intelligenti. macchine intelligienze. macchine. macchine. macchine. macchine. macchine. macchine intellig Arti pensatori. macchine. macchine. macchine intellig Arti. macchine. macchine. macchine. macchine.intelligenza artificiali macchine intelligienze. macchine. macchine intelligenti. macchine. macchine. macchine. macchine intelligenze. macchine. macchine. macchine intelligenti. macchine. macchine.artifici. macchine..