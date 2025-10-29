Asiago conquista l’Asia: strategia triennale per il formaggio DOP

Il Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago avvia un’ambiziosa strategia triennale di espansione internazionale, focalizzata su Corea del Sud, Vietnam e Taiwan, tre mercati strategici del Sud-Est asiatico che rappresentano un bacino di domanda in rapida evoluzione.

Questo piano non si limita a una presenza commerciale, ma ambisce a costruire un rapporto duraturo con i consumatori, basato sulla valorizzazione dell’identità e delle caratteristiche uniche del prodotto Dop.

L’iniziativa, denominata “Europe be my guest” e dotata di un budget di 1,5 milioni di euro, è cofinanziata dall’Unione Europea e realizzata in sinergia con Fict, la federazione che riunisce eccellenze italiane nella produzione di salumi e gastronomia di alta gamma.

La partecipazione alla principale fiera food e beverage di Seul, in corso fino al primo novembre, segna l’inizio formale di questo percorso, che si prefigge di superare la mera attività di promozione per diventare un vero e proprio ponte culturale tra l’Italia e l’Asia.

La scelta di concentrarsi su Corea del Sud riflette una crescente sofisticazione del palato locale, dove la cucina italiana è percepita come incarnazione di qualità superiore, raffinatezza estetica e innovazione gastronomica.

L’obiettivo non è semplicemente vendere formaggio, ma costruire un’immagine di eccellenza legata al territorio di origine, alla tradizione casearia e alla passione artigianale che contraddistingue i produttori vicentini.

“Vogliamo essere protagonisti attivi, non semplici osservatori, nel profondo cambiamento che sta plasmando i mercati globali”, dichiara Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio.

Questa visione implica un approccio proattivo e orientato all’ascolto, finalizzato a comprendere le preferenze dei consumatori asiatici, anticipare le tendenze emergenti e sviluppare relazioni commerciali solide e durature.

L’espansione in Asia rappresenta, quindi, un’opportunità per il Consorzio di Tutela non solo per incrementare le vendite, ma anche per consolidare l’identità del formaggio Asiago Dop, promuovendo la conoscenza del suo processo di produzione, delle sue caratteristiche organolettiche e del legame indissolubile con il territorio di origine.

Si tratta di un investimento strategico nel futuro del prodotto, volto a creare valore per i produttori, per i consumatori e per l’intera filiera agroalimentare vicentina.

L’iniziativa si propone di elevare il formaggio Asiago a simbolo di eccellenza agroalimentare italiana, capace di affascinare e conquistare i palati più esigenti del Sud-Est asiatico.