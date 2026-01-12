Asiago Dop: Nuove Frontiere Commerciali tra Tutela e Crescita

L’Asiago Dop si appresta a navigare un panorama commerciale globale in profonda trasformazione, con la recente ratifica da parte dell’Italia dell’Atto di Ginevra, integrativo dell’Accordo di Lisbona, e la firma degli accordi di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur, eventi che delineano nuove opportunità e nuove sfide per la salvaguardia e la valorizzazione del formaggio originario delle Prealpi Vicentine.

L’Atto di Ginevra, con la sua capacità di rafforzare i meccanismi di tutela delle Indicazioni Geografiche (IG), rappresenta uno strumento cruciale per difendere l’Asiago Dop in mercati strategici per l’eccellenza agroalimentare italiana.

Tradizionalmente, il “Made in Italy” è stato vittima di fenomeni di imitazione e di appropriazione indebita, con prodotti di qualità inferiore spacciati per autentici formaggi Asiago, danneggiando l’immagine e la reputazione del prodotto originale.

La nuova normativa consente di attivare azioni legali più incisive e di contrastare con maggiore efficacia tali pratiche fraudolente, tutelando l’identità del formaggio e il lavoro dei produttori.

Parallelamente, l’accordo commerciale con il Mercosur – un blocco economico che include Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – apre prospettive di crescita significative.

Il Mercosur, con la sua rilevante dimensione economica, costituisce un mercato di grande interesse per il Consorzio di Tutela dell’Asiago Dop, che da anni opera in Sud America, ottenendo già importanti successi nella lotta contro le contraffazioni e nella promozione del prodotto.

La tutela dell’IG garantita dall’accordo favorisce un’ulteriore intensificazione di queste attività, in particolare in Brasile e Argentina, paesi caratterizzati da una forte presenza di comunità di origine italiana e da un’apprezzamento particolare per l’Asiago Dop, percepito come simbolo di qualità e autenticità.

L’importanza di questi accordi, come sottolineato dal Presidente del Consorzio, Fiorenzo Rigoni, risiede nella loro capacità di contrastare le crescenti tendenze protezionistiche che minacciano il sistema delle Indicazioni Geografiche e l’accesso ai mercati internazionali.

La negoziazione e il dialogo, promossi dalle istituzioni europee e internazionali, si rivelano strumenti essenziali per garantire la sostenibilità e la crescita del settore agroalimentare italiano.

La salvaguardia delle produzioni d’origine, la promozione del dialogo commerciale e la difesa delle organizzazioni multilaterali si configurano come elementi imprescindibili per un’espansione duratura e per il rafforzamento del tessuto economico e culturale dei territori che ne fanno parte.

La valorizzazione dell’Asiago Dop in nuovi mercati non è solo una questione economica, ma anche un veicolo per promuovere la cultura, le tradizioni e l’identità italiana nel mondo.