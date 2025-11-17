Asiago DOP Reale: Trionfo ai World Cheese Awards 2025

L’Asiago DOP trionfa ai World Cheese Awards 2025, un palcoscenico globale che celebra l’eccellenza casearia e che quest’anno ha visto la partecipazione di un numero record di formaggi: ben 5.244 provenienti da 46 nazioni.

Un risultato storico per il formaggio altopianese, che si aggiudica sette medaglie, confermando la sua posizione di spicco nel panorama internazionale e consolidando la reputazione del Consorzio di Tutela.

Il riconoscimento più prestigioso è andato all’Asiago DOP Stravecchio, che si distingue con tre medaglie d’oro, una testimonianza della maestria e dell’esperienza dei casari vicentini e trentini.

Le tre aziende premiate – Latteria Villa di Castelgomberto, Latteria Sociale di Trissino e Casearia Monti Trentini – incarnano l’impegno per la qualità e la fedeltà alla tradizione casearia, elementi cruciali per ottenere un prodotto di tale pregio.

Il gusto intenso, la pasta friabile e la persistenza aromatica dello Stravecchio, frutto di una stagionatura prolungata e di processi rigorosi, hanno conquistato la giuria internazionale.

Parallelamente, la versatilità dell’Asiago DOP è stata riconosciuta attraverso quattro medaglie di bronzo assegnate a diverse tipologie.

L’Asiago Fresco, simbolo di freschezza e delicatezza, prodotto da Latteria Sociale di Castelnovo, si è distinto per la sua consistenza morbida e il sapore dolce, mentre le varianti “Prodotto della Montagna 40 giorni” e “Prodotto della Montagna filiera Grün Alpe” del Caseificio Pennar hanno evidenziato l’importanza della provenienza e della filiera controllata per esaltare le caratteristiche uniche del territorio.

L’Asiago Mezzano del Caseificio Sociale Casona di Pozzoleone, con il suo profilo gustativo equilibrato e la sua pasta compatta, ha completato il quadro di un successo collettivo.

Questi riconoscimenti non sono solo un motivo di orgoglio per i produttori, ma anche una conferma della validità del modello di gestione del Consorzio, che attraverso controlli rigorosi e la tutela del marchio DOP garantisce la qualità e l’autenticità del prodotto.

L’Asiago DOP rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale ed enogastronomico, espressione del legame profondo con il territorio di origine, le sue tradizioni e il lavoro incessante di uomini e donne che custodiscono un sapere caseario secolare.

Come sottolinea Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio, questi risultati testimoniano la capacità di esaltare l’eccellenza, una forza trainante per l’economia locale e un ambasciatore del Made in Italy nel mondo.

La vittoria ai World Cheese Awards 2025 proietta l’Asiago DOP verso un futuro ancora più brillante, con la promessa di continuare a deliziare i palati di intenditori e appassionati in tutto il mondo.