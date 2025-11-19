Cà Rugate, tre Foglie d’Oro: l’eccellenza bio italiana brilla!

La Guida Bio celebra l’eccellenza vitivinicola italiana con la sua settima edizione, un’occasione per premiare vini che incarnano un profondo impegno verso la sostenibilità ambientale e l’agricoltura biologica.

Quest’anno, l’azienda agricola Cà Rugate si distingue nettamente, ottenendo il prestigioso riconoscimento della Foglia d’Oro per ben tre etichette: l’Amedeo Évolution 2014 (Lessini Durello Riserva Metodo Classico), il Soave Classico Monte Alto 2022 e l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cima Caponiera 2018.

Questo traguardo eccezionale, che vede Cà Rugate unica azienda italiana ad essere insignita di tale onore, riflette un percorso di dedizione e innovazione.

L’enologo Michele Tessari, anima e cuore dell’azienda, esprime un profondo senso di orgoglio per sé, per la sua famiglia e per il team di collaboratori che condividono la stessa visione.

“Questi premi non sono un punto d’arrivo, ma la consacrazione di un approccio che abbiamo coltivato con pazienza e rigore”, dichiara Tessari.

“Si tratta di un riconoscimento alla filosofia che ci guida: una filosofia che affonda le radici in un profondo rispetto per la terra, un’eredità preziosa tramandata dalle generazioni passate.

“L’approccio di Cà Rugate va ben oltre le semplici pratiche dell’agricoltura biologica.

È una visione olistica che comprende la biodiversità del vigneto, la gestione responsabile delle risorse idriche, la promozione di pratiche agricole rigenerative e l’attenzione al benessere del suolo.

L’azienda non si limita a rispettare l’ambiente, ma lo considera un partner attivo nel processo di produzione, riconoscendo che la qualità del vino è intrinsecamente legata alla salute dell’ecosistema.

L’Amedeo Évolution 2014, con la sua complessità aromatica e la finezza delle bollicine, testimonia la capacità di esprimere il terroir del Lessini Durello attraverso un metodo di produzione impeccabile.

Il Soave Classico Monte Alto 2022 rivela la freschezza e l’eleganza tipiche di questo vitigno, valorizzate da una sapiente gestione del vigneto.

Infine, l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cima Caponiera 2018 incarna la potenza e la ricchezza aromatica di un vino iconico, frutto di una appassimento naturale e di una maturazione accurata.

Questi premi non sono solo un motivo di celebrazione, ma anche un invito a proseguire nel cammino della sostenibilità, per garantire un futuro prospero per l’agricoltura italiana e per le generazioni a venire.

La filosofia di Cà Rugate si configura quindi come un esempio virtuoso, un modello di come l’eccellenza vitivinicola possa andare di pari passo con la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.