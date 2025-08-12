HomeRegioniVenetoCena dei Mille a Parma: Perbellini inaugura un tripudio di sapori.

Cena dei Mille a Parma: Perbellini inaugura un tripudio di sapori.

La sesta edizione della Cena dei Mille di Parma si preannuncia un evento gastronomico di respiro internazionale, con l’acclamato chef Giancarlo Perbellini, detentore di tre Stelle Michelin, a inaugurare la sequenza di sapori. L’annuncio, ufficializzato a Milano dalla Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, sottolinea l’impegno del territorio nell’esaltare la sua identità culinaria e il suo ruolo di eccellenza globale.Perbellini, figura di spicco nel panorama gastronomico italiano grazie alla sua Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, offrirà un antipasto inedito, concepito appositamente per l’occasione: un’armoniosa composizione di ‘Uovo, hummus, pane alle noci e uvetta, gel al tamarindo’, un assaggio della sua filosofia creativa che combina tradizione e innovazione.La sua presenza si inserisce in un prestigioso parterre di chef stellati che hanno partecipato alle edizioni passate, a testimonianza della crescente importanza dell’evento. Da Carlo Cracco a Enrico Crippa, da Norbert Niederkofler a Chicco Cerea, passando per Enrico Bartolini, Riccardo Monco, Davide Oldani e Iginio Massari, ogni edizione ha contribuito a consolidare la Cena dei Mille come un punto di riferimento per gli appassionati di alta cucina.La location, un percorso suggestivo che si snoda sotto le stelle di Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, ospiterà circa mille invitati, invitati a celebrare le eccellenze del territorio parmense. Il menu sarà un omaggio alle sei filiere agroalimentari supportate dalla Fondazione, racchiuse nel marchio Parma Food Valley, veri pilastri dell’economia locale: il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, la pasta Barilla, il pomodoro Mutti e Rodolfi, il latte Parmalat e le alici, rappresentate da aziende storiche come Delicius, Rizzoli e Zarotti.Questi consorzi e aziende, nel 2023, hanno generato un fatturato al consumo superiore agli 11 miliardi di euro, con una quota significativa derivante dalle esportazioni. Un dato, sottolineato dall’Unione Parmense degli Industriali, che posiziona la filiera agroalimentare parmense come un motore cruciale per l’economia nazionale, contribuendo in modo determinante all’export alimentare italiano, e in maniera ancora più rilevante, a quello dell’Emilia Romagna.La Cena dei Mille, un connubio di cultura, gastronomia e tradizione, è resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Parma e Parma Alimentare, un progetto che ambisce a promuovere e valorizzare il patrimonio culinario di Parma nel mondo, consolidando la sua reputazione di capitale della buona cucina. L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il legame profondo tra il territorio, la sua storia e il suo inestimabile patrimonio gastronomico.

