Dolomiti e Veronese: Un Viaggio di Sapori tra Obereggen e Alla Borsa

Un Viaggio Sensoriale tra le Dolomiti e la Tradizione Veronese: Il Gemellaggio Obereggen-Alla BorsaIl cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, vibra di un’inattesa fusione di culture e sapori.



Per la seconda volta, la rinomata località sciistica di Obereggen, incastonata nel suggestivo comprensorio del Latemar, celebra un gemellaggio speciale con l’storico ristorante veronese Alla Borsa di Valeggio sul Mincio, un’occasione unica per unire l’eccellenza gastronomica del Garda con la maestosità alpina.

Sabato 31 gennaio, il rifugio Oberholz, gioiello architettonico a 2096 metri d’altitudine, si trasformerà in un palcoscenico per un evento culinario di altissimo livello.

Immersi in un paesaggio dolomitico mozzafiato, i commensali saranno deliziati da un’esperienza enogastronomica che celebra la tradizione e l’innovazione.



Al centro della scena, i tortellini artigianali, frutto del sapiente lavoro delle massaie di Valeggio, che incarnano un vero e proprio patrimonio immateriale.



L’aperitivo inaugurale, a partire da mezzogiorno, introdurrà i presenti in un universo di sensazioni intense.



Un calice di Lugana Doc, nettare raffinato prodotto dalla cantina veronese Ottella, si abbinerà armoniosamente a un tortellino fritto, preludio a un viaggio nei sapori autentici della tradizione.



La carta menù del rifugio Oberholz sarà dedicata esclusivamente a questo primo piatto simbolo: due varianti, espressione di un dialogo tra due territori distinti.



Il “Tortellino Nodo d’Amore”, custode delle ricette veronesi, si affiancherà al “Tortello Latemar”, una creazione inedita che fonde la maestria dei tortellini di Valeggio con le eccellenze locali del Latemar.



Quest’ultimo, in particolare, arricchito da formaggio e grappa al fieno prodotti nella Val d’Ega, vallata di Obereggen, incarna un’autentica sinergia tra cultura gastronomica e territorio.

Ma l’innovazione non si ferma all’evento del 31 gennaio.

La stagione invernale di Obereggen è arricchita da un’altra importante novità: l’Absam Stube, un rinnovato punto di ristoro situato sulle piste e facilmente accessibile attraverso gli impianti di risalita.

Trasformato da una sapiente reinterpretazione della tradizione alpina, curata dall’architetto Felix Pardeller dello studio Herzbluat_architecture, l’Absam Stube si presenta come un luogo di ritrovo ideale per sciatori, amanti dello slittino e appassionati di escursioni.



La sua posizione privilegiata, a 1732 metri d’altitudine, regala una vista spettacolare sulle cime dolomitiche del Latemar, offrendo un’esperienza visiva e sensoriale irripetibile durante una pausa rigenerante.



La stagione invernale del comprensorio Latemar Dolomites (Obereggen-Pampeago-Predazzo) proseguirà fino al 12 aprile, offrendo ancora ampie opportunità per godere di questo connubio tra sport, natura e autentici sapori.



Un’occasione imperdibile per lasciarsi conquistare dalla magia delle Dolomiti e dalla generosità della cucina veronese.

