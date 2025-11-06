Fieracavalli: eccellenza equestre e Made in Italy a Verona.

Fieracavalli, a Verona, si configura come un crocevia imprescindibile, non solo per celebrare l’eccellenza vitivinicola del territorio, ma anche, grazie all’impegno costante e all’evoluzione del settore, come epicentro riconosciuto a livello internazionale del mondo equestre.

Questo appuntamento, alla sua 127° edizione, incarna un universo complesso e affascinante, che abbraccia l’equitazione sportiva, l’ippica di precisione, l’allevamento di razze pregiate, la tradizione dei maneggio e, soprattutto, l’amore profondo e spesso multigenerazionale che lega milioni di cittadini al cavallo, animale simbolo di forza, eleganza e connessione con la natura.

Il Ministro Francesco Lollobrigida, durante l’inaugurazione dello stand del Masaf, ha sottolineato come Fieracavalli rappresenti un’occasione strategica per promuovere un’immagine integrata del modello alimentare italiano, un sistema che affonda le sue radici in una cultura di qualità e innovazione.

Non si tratta semplicemente di esporre prodotti, bensì di raccontare un percorso, quello compiuto da imprese agricole, allevatori, pescatori e produttori artigianali, impegnati a preservare le tradizioni, a sperimentare nuove tecniche e a garantire standard elevati, che contraddistinguono il Made in Italy.

La forza del Made in Italy non risiede solo nella bellezza estetica dei prodotti, ma anche e soprattutto nella loro capacità di incarnare valori universali come il benessere, la sostenibilità e la responsabilità sociale.

L’obiettivo è trasformare questa reputazione in una vera e propria leva economica, creando un circolo virtuoso che favorisca la crescita di tutto il settore agroalimentare e zootecnico.

Il Ministro ha evidenziato che la chiave per una distribuzione equa della ricchezza risiede nella capacità delle imprese di generare valore aggiunto.

Questo implica un investimento continuo nella ricerca e sviluppo, nella formazione del personale e nella promozione del territorio.

Fieracavalli, con la sua vetrina internazionale, offre una piattaforma ideale per raggiungere questo scopo, consentendo alle aziende italiane di entrare in contatto con potenziali clienti, partner e investitori provenienti da tutto il mondo.

Il padiglione del Masaf, in questo contesto, si pone come un punto focale, un luogo di incontro e di scambio di idee, dedicato a valorizzare l’eccellenza italiana e a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione nel mondo del cavallo e dell’agricoltura.