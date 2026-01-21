Fieragricola Verona: Agricoltura Italiana, Tra Tradizione e Innovazione

Fieragricola Verona: Un Crogiolo di Tradizione, Innovazione e Sostenibilità per il Made in Italy AgricoloFieragricola, l’annuale rassegna internazionale dell’agricoltura di Veronafiere, giunta alla sua 117ª edizione, si configura quest’anno come un’occasione cruciale per celebrare e proiettare nel futuro il patrimonio agroalimentare italiano, con un focus particolare sulla dieta mediterranea, pilastro della nostra cultura e motore di un’economia sempre più globale.

L’evento, che si svolgerà dal 4 al 7 febbraio, non si limita a una mera esposizione di prodotti, ma si propone come un vero e proprio crogiolo di idee, tecnologie e competenze, volto a promuovere un’agricoltura resiliente e orientata al benessere del pianeta.

Il valore delle produzioni vegetali italiane ha registrato nel 2024 un incremento significativo, avvicinandosi ai 37,2 miliardi di euro, un segnale di vitalità che riflette la capacità del settore di adattarsi alle sfide del mercato e ai cambiamenti climatici.



Vino, olio d’oliva e ortofrutta rappresentano i segmenti di punta, ognuno con un peso economico rilevante: il vino, con un valore alla produzione di oltre 4,26 miliardi di euro, testimonia l’eccellenza enologica italiana; l’olio d’oliva, con i suoi 2,06 miliardi, incarna la ricchezza di un’eredità millenaria; l’uva da vino e da tavola, insieme, superano il miliardo e mezzo di euro.



All’interno del comparto frutticolo, mele, uva da tavola, arance e pere dominano la scena, ciascuna con una produzione e un valore economico considerevoli.



La configurazione del territorio agricolo italiano è altrettanto significativa.



Su una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nazionale di 12,4 milioni di ettari, le colture permanenti – vite, olivo, frutteto e agrumeti – occupano una fetta importante, oltre 2,11 milioni di ettari.

Questa specializzazione riflette la vocazione del nostro Paese per la produzione di alimenti di alta qualità, legati al territorio e alla tradizione.



L’olivo, con quasi un milione di ettari coltivati, il vigneto, con oltre 629.000 ettari, e il frutteto, con quasi 387.000 ettari, testimoniano la forza di un’agricoltura radicata in un paesaggio unico.



L’efficienza economica del settore agricolo italiano è particolarmente evidente nella redditività del fattore terra.



Le aziende frutticole e vitivinicole si distinguono per un reddito netto per ettaro significativamente superiore rispetto alla media nazionale, attestandosi rispettivamente a 3.076 euro e 4.186 euro (dati triennali 2021-2023).

Questo dato, elaborato dal CREA, sottolinea la capacità di queste aziende di massimizzare il rendimento del territorio, grazie a competenze specializzate, tecniche innovative e una gestione attenta alla qualità dei prodotti.

La 117ª edizione di Fieragricola si presenta quindi come un momento cruciale per il futuro dell’agricoltura italiana.

Come ha sottolineato il brand manager Matteo Pasinato, l’evento non è solo un’opportunità di business, ma un impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Un’ampia offerta di 136 convegni pratici e didattici, gratuiti per i partecipanti, offrirà formazione e aggiornamento a agronomi, veterinari, agricoltori e vignaioli.

Fieragricola si configurerà come vetrina del progresso condiviso, dove il “Made in Italy” agricolo potrà brillare e ispirare operatori internazionali, promuovendo le migliori pratiche e le innovazioni tecnologiche che caratterizzano l’eccellenza italiana nel mondo.

L’attenzione alla meccanizzazione agricola italiana, con le sue soluzioni all’avanguardia, sarà un ulteriore elemento distintivo dell’evento.

