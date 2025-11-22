Granchi Blu: Ritorno alla Normalità e Modello di Resilienza per le Marinerie.

La complessa vicenda del granchio blu, che negli ultimi anni ha rappresentato una seria minaccia per l’ecosistema e l’economia delle marinerie di Scardovari e Goro, sembra ora trovare una via d’uscita grazie a una combinazione di interventi mirati e una gestione innovativa.

I risultati tangibili ottenuti testimoniano l’efficacia di strategie di contenimento e di valorizzazione economica che, lungi dall’essere un semplice intervento emergenziale, si configurano come un modello di resilienza territoriale.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha evidenziato come l’impegno governativo, concretizzato in un investimento complessivo di 60 milioni di euro, abbia giocato un ruolo determinante.

Questi fondi, destinati specificamente alla protezione e alla ripopolazione delle preziose vongole, risorsa economica e culturale per il territorio, dimostrano una visione a lungo termine che va oltre la mera risposta alla crisi.

L’intervento finanziario, suddiviso in 50 milioni di euro per le attività di protezione e semina e 10 milioni di euro destinati al Commissario Enrico Caterino, riflette una strategia articolata che coinvolge diversi attori e competenze.

Il Commissario Caterino, figura chiave nella gestione dell’emergenza, merita particolare riconoscimento per il lavoro svolto, che ha permesso di innescare un processo di inversione di tendenza.

Il successo ottenuto non si limita alla semplice riduzione della pressione del granchio blu, ma si estende al recupero della produzione di vongole, pilastro fondamentale dell’economia locale e simbolo dell’identità della comunità.

Questo risultato è il frutto di un approccio integrato che coniuga misure di controllo biologico, supporto economico ai pescatori e promozione della ricerca scientifica per comprendere meglio le dinamiche ecologiche in gioco.

L’impegno del Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) si conferma quindi come un sostegno costante alle realtà produttive che operano in prima linea, come i pescatori e gli acquacoltori, custodi di un patrimonio naturale e culturale inestimabile.

Questa vicinanza, questa partnership strategica, è essenziale per garantire la sopravvivenza e la prosperità di un intero territorio, contribuendo a preservare un’eredità millenaria e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile, in armonia con l’ambiente e le comunità locali.

Il futuro delle marinerie di Scardovari e Goro, e forse di altri territori affacciati sul Mediterraneo, dipenderà dalla capacità di replicare e affinare queste pratiche virtuose.