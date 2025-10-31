Grappa I.G.: Nascita del Consorzio Nazionale, un Nuovo Traguardo

Il panorama vitivinicolo italiano celebra un passo avanti significativo con l’approvazione ufficiale del Consorzio Nazionale della Grappa I.

G.

(Indicazione Geografica), un riconoscimento sancito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2025.

Questo evento segna una pietra miliare non solo per il settore delle bevande spiritose, ma per l’intera filiera agroalimentare italiana, costituendo il primo consorzio di tutela riconosciuto in questo specifico comparto.

L’istituzione del consorzio non si limita a una mera formalità burocratica; incarna una strategia di lungo termine volta a preservare l’identità, la qualità e la reputazione della grappa italiana a livello globale.

Il nuovo ente avrà il delicato compito di vegliare sulla corretta applicazione della denominazione I.

G.

, prevenendo fenomeni di contraffazione e garantendo che le produzioni siano conformi a rigorosi standard qualitativi.

La salvaguardia di questo patrimonio immateriale si tradurrà in un rafforzamento della credibilità e della competitività del “made in Italy” sui mercati internazionali.

Oltre alla tutela della denominazione, il Consorzio Nazionale della Grappa I.

G.

si ergerà a promotore della cultura distillatoria italiana.

Attraverso iniziative mirate, campagne di comunicazione innovative e collaborazioni con istituzioni e operatori del settore, si intende diffondere la conoscenza della grappa, esaltandone le peculiarità organolettiche, le tradizioni produttive e il legame indissolubile con il territorio di origine.

L’obiettivo è quello di elevare la grappa da semplice bevanda alcolica a simbolo di eccellenza e di autenticità italiana.

Il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti un investimento nel futuro del settore, enfatizzando il ruolo cruciale dei consorzi come baluardi della qualità e dell’identità agroalimentare.

La difesa del sistema delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) è infatti un imperativo per l’Italia, un impegno condiviso con gli imprenditori e le loro associazioni di categoria per garantire la sostenibilità e la resilienza del sistema agroalimentare italiano.

Questo consorzio non solo tutela un prodotto specifico, ma anche un intero ecosistema di conoscenze, competenze e tradizioni, contribuendo a preservare il legame tra il territorio, le comunità locali e il patrimonio culturale italiano.

Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare la reputazione dell’Italia come paese di eccellenza agroalimentare e di valorizzare le sue inestimabili risorse.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche di sviluppo rurale e di promozione del “made in Italy”, orientate a sostenere la competitività del settore e a garantire un futuro prospero per le imprese agricole italiane.