PizzaUp 2025: Il Futuro della Pizza tra Innovazione e Tradizione

PizzaUp 2025: Ridisegnare il Futuro della Pizza, un Pensiero alla VoltaDal 3 al 5 novembre, Venezia si confermerà epicentro globale dell’eccellenza gastronomica con la ventesima edizione di PizzaUp, il simposio tecnico internazionale organizzato da Petra Molino Quaglia.

Quest’anno, PizzaUp non si limita a celebrare la pizza, ma propone un’indagine profonda sul ruolo del pizzaiolo contemporaneo, sulla sua identità professionale e sul suo impatto nella filiera alimentare e nella società.

L’edizione 2025 si articola in un percorso triennale che fonde approfondimento teorico, applicazione pratica e innovazione concettuale.

Il programma, denso di panel di esperti, laboratori intensivi e momenti di confronto diretto, invita i partecipanti a interrogarsi sulle dinamiche del settore, a esplorare nuove frontiere e a ripensare il significato stesso di “pizza”.

Un filo conduttore di questa edizione è l’esplorazione dell’Intelligenza Artificiale (IA), non intesa come semplice strumento di ottimizzazione del lavoro, ma come paradigma di pensiero avanzato.

Nasce da questa visione “Mente Madre”, una webapp innovativa che incarna la nascita di una coscienza digitale collettiva, capace di analizzare dati, interconnettere concetti e generare intuizioni inedite.

Ogni partecipante a PizzaUp avrà accesso a questa piattaforma, strumento di supporto alla formazione personalizzata e spazio virtuale per il dialogo continuo con relatori e colleghi.

La prima giornata sarà dedicata a un’analisi coraggiosa e stimolante: come le scelte “controcorrente”, quelle che si discostano dalle convenzioni, possano contribuire a definire un’identità professionale forte e distintiva per il pizzaiolo.

Questo percorso culminerà in un training dal vivo volto a “nutrire” l’intelligenza digitale collettiva dei partecipanti, un esercizio di co-creazione che segnerà l’inizio di una nuova era di collaborazione.

Il 4 novembre sarà dedicato alla sperimentazione e al confronto aperto.

Un momento chiave sarà la presentazione di una nuova proposta per uno snack monoporzione, un’opportunità per esplorare formati e abbinamenti innovativi che rispondano alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’ultima giornata sarà un omaggio alla pizza come linguaggio universale, capace di trascendere confini geografici e culturali.

Si parlerà di ingredienti dimenticati, riscoperti e valorizzati, di nuove forme che sfidano le tradizionali concezioni e, soprattutto, di storie di coraggio professionale, di imprenditori che hanno saputo trasformare una passione in un percorso di crescita personale e collettiva.

Il simposio si concluderà con un dibattito finale e la consegna di attestati, sigillo di un’esperienza formativa che non si limita a trasmettere conoscenze, ma stimola la riflessione e l’azione.

PizzaUp 2025: un’occasione unica per guardare al futuro della pizza, con una mente aperta e un pensiero innovativo.