Terra Candita: Panettone artigianale dalle Dolomiti, un’eccellenza globale.

Nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, un nuovo attore si fa strada nel panorama dei lievitati artigianali: Terra Candita, una startup nata dall’ambizioso progetto di quattro soci – Marco Casagrande, Igor Conte, Cristian e Paolo Remini – con l’obiettivo di portare il panettone, emblema del Natale italiano, verso nuovi orizzonti globali.

Lungi dall’essere una semplice riproduzione del classico dolce, il panettone di Terra Candita incarna una filosofia ben precisa: un connubio tra tradizione, innovazione e profonda connessione con il territorio.

La storia di Terra Candita è un esempio di come l’imprenditoria locale possa trasformare le risorse del territorio in un prodotto d’eccellenza.

Il laboratorio, strategicamente situato a Borgo Valbelluna, vanta una capacità produttiva significativa, capace di sfornare fino a mille panettoni giornalieri, mentre un negozio in Piazza della Frutta, a Padova, funge da vetrina per questa innovativa realtà.

L’identità di Terra Candita si costruisce attorno a due pilastri fondamentali: la qualità intrinseca delle materie prime e un rigoroso controllo del processo produttivo.

Il nome stesso, “Terra Candita”, riflette questa duplice anima.

“Terra” esprime la radicata connessione con il territorio bellunese e la sua agricoltura, mentre “Candita” evoca la ricerca incessante della perfezione, applicata in particolare alla realizzazione dei canditi, elementi cruciali nel panettone.

Questi ultimi sono realizzati con metodi artigianali, senza l’impiego di conservanti, antiossidanti o pastorizzazione, e conservati in ambiente a temperatura controllata, per preservarne al meglio la fragranza e il sapore.

La ricetta del panettone di Terra Candita si distingue per l’utilizzo di ingredienti locali di pregio, alcuni dei quali portatori di prestigiosi riconoscimenti DOP (Denominazione di Origine Protetta).

Il miele delle Dolomiti Bellunesi, ad esempio, conferisce al dolce una nota aromatica unica, mentre l’inclusione del formaggio Piave DOP nella linea salata introduce un elemento di innovazione e sperimentazione gustativa, ampliando le possibilità interpretative del panettone stesso.

Ogni lotto di produzione è soggetto a rigorosi controlli interni, garantendo standard qualitativi elevati e un prodotto finale che risponde alle aspettative dei consumatori più esigenti.

Terra Candita si posiziona su una fascia di mercato premium, offrendo un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo, generalmente inferiore del 15% rispetto a quello offerto dalle tradizionali pasticcerie.

Questa scelta strategica testimonia l’impegno della startup a rendere accessibile l’eccellenza artigianale.

La distribuzione del panettone è attentamente curata, affidata esclusivamente a negozi specializzati, capaci di comprendere e valorizzare le peculiarità del prodotto.

L’esclusione della grande distribuzione è una scelta consapevole, volta a preservare l’identità artigianale e il legame con il territorio.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: espandere la presenza commerciale a livello internazionale, con l’apertura di nuovi punti vendita previsti entro il 2026 e l’esportazione verso mercati strategici come California, Svizzera, Germania e Dubai, diffondendo così il sapore autentico delle Dolomiti Bellunesi.