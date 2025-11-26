Vinitaly Albania: Un Ponte di Eccellenza tra Italia e Balcani

Il 26 novembre segna l’alba di una nuova, significativa tappa per Vinitaly: la prima Vinitaly Preview in Albania, un’iniziativa strategica che consolida la missione di promozione del marchio italiano nei Balcani, a seguito della sua partecipazione a Wine Vision by Open Balkan. L’evento, ospitato a Tirana, si configura come un crocevia di dialogo economico e culturale incentrato sul vino, un ponte tra due nazioni unite da una storia millenaria e da un’apprezzamento crescente per l’eccellenza enologica.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Veronafiere, l’Ambasciata d’Italia a Tirana e Alehandro Group, leader albanese nell’importazione e distribuzione di vini, riunirà un cospicuo gruppo di buyer internazionali, operatori del settore e giornalisti specializzati, creando un ecosistema favorevole all’incontro e alla crescita.

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, sottolinea come questa prima edizione in Albania rappresenti un passo cruciale nell’ampliamento dell’orizzonte internazionale di Vinitaly, non solo come fiera di riferimento per la promozione del vino italiano, ma come piattaforma globale di scambio di conoscenze, esperienze e opportunità.

Il successo del made in Italy nel mercato albanese, con una quota di mercato che si attesta sui due terzi, testimonia la forza di questo legame e la fiducia dei consumatori albanesi nella qualità e nell’autenticità dei vini italiani.

L’Ambasciatore d’