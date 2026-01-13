Whisky Italiano, Eccellenza Made in Italy Premiata da Falstaff

L’Italia, tradizionalmente sinonimo di eccellenza nel panorama vinicolo mondiale, sta ora affermando con crescente autorevolezza la propria identità anche nel complesso e affascinante universo del whisky.

Un riconoscimento prestigioso, proveniente dalla rivista internazionale *Falstaff*, autorevole voce europea nel settore dello spirits, consacra Poli Distillerie come protagonista emergente, premiando il suo *Segretario di Stato* con un punteggio di 96 punti, un risultato che testimonia l’elevata qualità della produzione.



Anche il whisky *Conclave* si distingue, conquistando 91 punti e segnando una promettente traiettoria di crescita.

Questi premi, giunti a coronare un percorso già costellato da riconoscimenti – come quello ottenuto precedentemente dall’International Spirits Challenge – rappresentano un’iniezione di fiducia e un incentivo a perseguire l’innovazione nel rispetto della tradizione.



“Siamo profondamente orgogliosi,” afferma Jacopo Poli, anima e guida della distilleria, “questi traguardi ci spingono a raffinare ulteriormente le nostre tecniche e a mantenere viva la passione che da quattro generazioni anima la nostra famiglia.



”La genesi del *Segretario di Stato* è intrinsecamente legata a un evento di rilevanza storica: la nomina a Segretario di Stato della Santa Sede del Cardinale Parolin, figura di spicco originaria di Schiavon, un piccolo centro del Veneto.



Questa connessione ha ispirato la creazione di un whisky che incarna i valori di dedizione, integrità e qualità, elementi distintivi sia del ruolo del Segretario di Stato sia della filosofia produttiva di Poli Distillerie.



Il *Segretario di Stato* è un puro malto d’orzo, caratterizzato da una torba delicata che conferisce profondità e complessità aromatica.



Il processo di distillazione, eseguito artigianalmente in alambicchi a bagnomaria a ciclo discontinuo, rappresenta un connubio tra tecnica ancestrale e approccio innovativo.



L’utilizzo di alambicchi in rame, alcuni dei pochissimi ancora attivi in Italia, testimonia l’impegno della distilleria nel preservare un patrimonio tecnologico unico.



L’affinamento quinquennale in botti di rovere, seguito da un ulteriore passaggio in botti che precedentemente hanno ospitato Amarone, dona al whisky una ricchezza di note fruttate e speziate, creando un profilo organolettico inaspettatamente elegante e persistente.



La distilleria Poli, custode di un’eredità secolare, ha saputo evolversi nel tempo, integrando l’alambicco tradizionale con sistemi più moderni, inclusi alambicchi a bagnomaria a sottovuoto, per ottimizzare l’estrazione degli aromi e la purezza dell’alcool.

Questo approccio, che fonde la sapienza del passato con le esigenze del presente, ha permesso a Poli Distillerie di emergere come un punto di riferimento per la produzione di spirits di alta gamma, contribuendo a ridefinire l’identità del whisky italiano e ad affermare il Made in Italy anche in un mercato globale sempre più competitivo.



L’ambizione è quella di continuare a scrivere nuove pagine di questa storia di passione, innovazione e dedizione, portando avanti un’eccellenza che affonda le radici in un territorio ricco di storia e di tradizioni.

