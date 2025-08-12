HomeSlow FoodOceani a rischio: Slow Food critica il ritardo italiano sul BBNJ

Oceani a rischio: Slow Food critica il ritardo italiano sul BBNJ

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
2
Slow Food
Articolo precedente
Vinitaly and the City: Un Viaggio tra Vino, Storia e Cultura Italiana
Articolo successivo
Enovitis in Campo: l’Abruzzo al centro del futuro del vino

La recente conclusione della Conferenza ONU sugli Oceani di Nizza ha lasciato l’organizzazione Slow Food Italia profondamente delusa. L’assenza di un numero sufficiente di ratifiche (si è concluso con 50 su 60 necessarie) per il Trattato sulla Biodiversità in Alta Mare (BBNJ) rappresenta un fallimento significativo nella protezione degli oceani internazionali, un patrimonio condiviso di inestimabile valore. L’impegno preso dal governo italiano, meno di un anno fa, di accelerare l’adesione all’accordo, sembra ora disatteso, in contrasto con l’esempio virtuoso di nazioni come Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Albania, Croazia e Grecia, che hanno dimostrato un approccio proattivo verso la salvaguardia degli ecosistemi marini.Questo ritardo non è un dettaglio secondario. L’alto mare, che rappresenta quasi il 70% della superficie terrestre, è un ecosistema complesso e fragile, cruciale per la regolazione climatica, la produzione di ossigeno e la conservazione della biodiversità. La sua protezione è quindi una responsabilità globale, che l’Italia non può eludere. La mancata ratifica del BBNJ compromette la possibilità di implementare misure concrete per contrastare la pesca eccessiva, l’inquinamento da plastica e le attività estrattive dannose, minacciando la resilienza degli oceani e le comunità che dipendono da essi.La gravità della situazione è ulteriormente evidenziata dai dati della FAO, che rivelano un aumento costante del sovrasfruttamento degli stock ittici, con un incremento annuale dell’1%. Questa pressione antropica, aggravata dalla pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (INN), sta impoverendo gli ecosistemi marini e mettendo a rischio la sicurezza alimentare di miliardi di persone. È cruciale considerare che oltre due miliardi e mezzo di individui vivono in prossimità delle coste, e seicento milioni a meno di dieci metri sul livello del mare, rendendo la gestione integrata delle zone costiere e la pianificazione spaziale marina imperativi per garantire un futuro sostenibile per queste popolazioni vulnerabili.Riconoscendo l’urgenza di agire, Slow Food Italia apprezza l’iniziativa della Coalizione Ocean Rise e Coastal Resilience, guidata dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi, che promuove la collaborazione tra le città costiere per affrontare le sfide ambientali del Mediterraneo. Questa mobilitazione locale è un segnale positivo che dimostra la volontà di agire a livello di comunità, integrando la conoscenza scientifica con le pratiche tradizionali e le esigenze delle popolazioni costiere.In questo contesto, l’evento “Mediterraneo Slow” a Taranto, celebra la ricchezza culturale e gastronomica del Mediterraneo, promuovendo al contempo la sostenibilità e la consapevolezza ambientale. L’iniziativa, attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e delle pratiche agricole tradizionali, contribuisce a rafforzare l’identità culturale del Mediterraneo e a promuovere un modello di sviluppo più equo e sostenibile, in armonia con l’ambiente. La salvaguardia degli oceani e la promozione di un rapporto sostenibile con il mare non sono solo questioni ambientali, ma anche sociali, economiche e culturali, che richiedono un impegno collettivo e una visione a lungo termine.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Biodiversità a rischio: l’agricoltura sotto accusa.

L'impronta del sistema agroalimentare contemporaneo sulla ricchezza biologica del pianeta si rivela sempre più...

Slow Fish a Genova: un appello per salvare il mare.

Il Porto Antico di Genova si appresta ad accogliere la dodicesima edizione di Slow...

Mediterraneo Slow: Taranto, capitale del cibo sostenibile.

Dal 13 al 15 giugno prossimi, Taranto si appresta ad accogliere la prima edizione...

Scuola di Pastorizia: Rilancio Abruzzo e Tradizioni Montane

Nel cuore pulsante dell'Abruzzo, a Calascio, si radica un’iniziativa di portata strategica: la Scuola...

Slow Food Italia: Assemblea Nazionale a Roma per il Futuro del Cibo

Roma si appresta a ospitare un evento cruciale per il futuro di Slow Food...

Slow Food Italia: il Documento di Roma per un futuro sostenibile

Il "Documento di Roma", emanato dall'assemblea nazionale di Slow Food Italia, non è un...

Slow Food: Nappini riconfermata, sguardo al futuro.

L'Assemblea Nazionale di Slow Food Italia si è conclusa nella cornice solenne della sede...

Cesarine: il successo globale del turismo enogastronomico autentico

Il paradigma dell'esperienza culinaria autentica, fondato sull'incontro umano e sulla trasmissione del patrimonio gastronomico...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.